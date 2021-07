per Mail teilen

Die Wirksamkeit des Vakzins des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-amerikanischen Partners Pfizer hat in Israel durch die Delta-Variante deutlich nachgelassen.

Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums sank die Verhinderung einer Infektion durch den Impfstoff auf 64 Prozent. Demnach zeigen nun mehr Geimpfte, welche sich nochmal mit dem Virus infizieren, auch Krankheitssymptome. Vor schweren Krankheitsverläufen schützt die Impfung zu 93 Prozent.

Impfstoff im Vergleich weniger effektiv

Im Vergleich zu Studiendaten aus dem Februar ist eine starke Reduktion festzustellen, welche, laut dem Gesundheitsministerium Israels, auf die Delta-Variante des Virus zurückzuführen ist. Damals wurde die Effektivität der Impfung mit 95 Prozent angegeben. Das Auftreten von Krankheitssymptomen wie Fieber und Atembeschwerden wurde in damaligen Studien zu 98 Prozent verhindert, ein Krankenhausaufenthalt zu 99 Prozent.

Deutliche Abweichung - doch kleine Datenlage

Das israelische Gesundheitsministerium ordnet die Datenlage als „begrenzt“ ein, verweist aber auf die deutliche Abweichung im Vergleich zu den bis Februar erhobenen Daten. In Israel steigen die Corona-Zahlen seit ungefähr zwei Wochen wieder an. 50 Prozent der Neuinfizierten sind bereits geimpft. Im Land sind derzeit so gut wie alle Corona-Regeln aufgehoben, inzwischen wird über eine Wiedereinführung bestimmter Maßnahmen diskutiert.

Englische Studie macht Hoffnung

Hoffnung kommt aus England: In einer veröffentlichten Studie der Public Health England (PHE) geht hervor, dass sowohl der Impfstoff von Biontech/Pfizer als auch das Vakzin des Herstellers Astrazeneca das Risiko eines Krankenhausaufenthalts um 90 Prozent verhindert. Diese Werte seien ähnlich zu den Ergebnissen der früher dominanten Alpha-Variante.