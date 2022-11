Dekan Paul Metzger: Erschreckende Kinderarmut in Ludwigshafen

Die KinderVesperKirche in Ludwigshafen wird in diesem Jahr zwei Wochen lang stattfinden - doppelt so lange wie bisher. Zwei Grundschulen werden in dieser Zeit bekocht. Jeweils eine Klassenstufe kommt pro Tag zum Essen und zu einem Nachmittagsprogramm. Der zuständige evangelische Dekan Paul Metzger findet, dass die Arbeit gegen Kinderarmut auch über die Vesperkirche hinausgehen muss.