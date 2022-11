per Mail teilen

Der Vorsitzende des DEHOGA-Landesverbands Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann, hat Gastronomen in Bitburg aufgefordert, höhere Energie- und Einkaufskosten an die Gäste weiterzugeben. Bei einer Versammlung des Verbands im Eifelkreis sagte Haumann, Hotel- und Restaurantbesitzer sollten in dieser Frage selbstbewusst sein.