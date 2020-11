Der rheinland-pfälzische Hotel- und Gaststättenverband hat die Ankündigung der Bundesregierung scharf kritisiert, die Entschädigungen für den Teil-Lockdown zunächst in Form einer Abschlagszahlung zu leisten.

"Wenn in diesem Monat nicht die zugesagte Novemberhilfe in voller Höhe fließt, ist das eine Katastrophe für das Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz", sagte Dehoga-Präsident Gereon Haumann der Deutschen Presse-Agentur.

Von dem bevorstehenden Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Bundesländer erhofft sich Haumann ein klares Signal für das schwer angeschlagene Gastgewerbe. "Ich fordere die Bundeskanzlerin auf, rechtzeitig vor Weihnachten die Hotellerie und Gastronomie wieder aufzumachen und das schon am Montag anzukündigen", sagte Haumann am Freitag. Es sei nicht zu erwarten, dass sich Familien die gegenseitigen Weihnachtsbesuche untersagen ließen. "Wenn die Besuche nicht geordnet in Hotels und Gaststätten stattfinden, werden sie am Küchentisch und im Partyraum stattfinden. Genau da sind aber die Corona-Hotspots." Die Hotellerie und Gastronomie müsse spätestens am 18. Dezember wieder öffnen dürfen und zwar mindestens bis zum 10. Januar. Alles andere werde die Infektionszahlen nach oben treiben. Es gebe schon jetzt Anzeichen dafür, dass der Teil-Lockdown über den 30. November hinaus verlängert werde, sagte Haumann. Die Branche brauche aber dringend eine klare Ansage, wann sie wieder öffnen dürfe.

Haumann: "Neue Entwicklung kann nicht vermittelt werden "

"150.000 Mitarbeitern in der Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz droht ein sehr dunkles Weihnachten", befürchtet Haumann. "Man muss diesen Menschen helfen, indem noch einmal die Bedingungen fürs Kurzarbeitergeld verbessert werden." So müssten bei den Betroffenen die im Frühjahr in Kurzarbeit verbrachten Monate angerechnet werden, um bei erneuter Kurzarbeit schneller in die nächsthöhere Erstattungsstufen zu kommen. Außerdem müsse sofort eine "Dezemberhilfe" in die Wege geleitet werden, sobald klar sei, dass die Schließungen nicht Ende November endeten.

Für die jüngste Entwicklung in Berlin fehlt Haumann nach eigenen Worten das Verständnis. Sein Verband habe stets den Dialog gesucht, die Hilfeschreie und Empörung in der Branche kanalisiert und die gerichtliche Auseinandersetzung vermieden - "alles mit Blick auf die angekündigte Kompensation für den Eingriff in das Grundrecht der Berufsfreiheit", sagte Haumann. "Ich weiß nicht, wie wir unseren Betrieben erklären sollen, dass diese von der Politik versprochene Hilfe nun nicht kommt." Dehoga hatte seinen Mitgliedern mit Blick auf die versprochenen Hilfen von Klagen gegen die Schließung der Einrichtungen erst vor kurzem abgeraten und die zugesagten Hilfen begrüßt.

Gastgewerbe mit deutlichen Einbußen und Stellenabbau

Die Bundesregierung hatte am Donnerstag angekündigt, dass vom Teil-Lockdown betroffene Firmen erste Gelder der Novemberhilfen ab Ende des Monats erhalten sollen. Geschehen soll das in Form von Abschlagszahlungen. Die Bundesregierung hatte zuvor Betrieben, die wegen des Teil-Lockdowns schließen mussten, Erstattungen von 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahresmonat November zugesagt. Die Auszahlung der Gelder brauche aber noch Zeit.

Wie aus jüngsten Zahlen des Statistischen Landesamts hervorgeht, hat das Gastgewerbe vor dem Teil-Lockdown im November nicht die Einbußen aufgrund der Corona-Krise wettmachen können. Nach vorläufigen Berechnungen lagen die Umsätze im September trotz der damals geltenden Lockerungen preisbereinigt um 12,8 Prozent unter den Ergebnissen des Vorjahresmonats. Die Zahl der Beschäftigten ging um elf Prozent zurück. Damit lagen in den ersten neun Monaten dieses Jahres die Umsätze preisbereinigt um 30 Prozent unter den Erlösen des Vorjahreszeitraums. Insgesamt waren 13 Prozent weniger Beschäftigte angestellt.