Gewaltkriminalität hat zugenommen. Das spüren sie auch in den rheinland- pfälzischen Gefängnissen wie in Wittlich. Während seiner Haft soll ein Mann zwei Beamte mit Tritten verletzt haben, später in Frankenthal hat er einem mit einem Gegenstand in den Hals gestochen. Auch wegen solcher Fälle werden die Beamten geschult.