Die Stadt Mainz hat der AfD in Rheinland-Pfalz untersagt, die Räume in einem ehemaligen Autohaus am Stadtrand als Versammlungsort zu nutzen. In dem sogenannten Zentrum Rheinhessen hatte beispielsweise die Jugendorganisation der Partei ihr 10-jähriges Bestehen gefeiert. Die Stadtverwaltung argumentiert jetzt, sie habe nur eine Baugenehmigung für ein Autohaus mit einer Ausstellungshalle, einer Aufbereitungshalle und Büroräumen erteilt. Die AfD hält das Nutzungsverbot für politisch motiviert.