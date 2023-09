Debatte über Eltern-Taxis, mehrere schwere Unfälle, Tochter in Keller eingesperrt

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:58 Uhr 🖐️ Tschüss für heute Unser Morgenticker ist schon wieder vorbei, schön, dass ihr dabei wart! Alle weiteren wichtigen Infos bekommt ihr natürlich weiter hier über die Webseite oder in unserer App sowie auf unseren Social-Kanälen. Ich wünsche euch einen prima Donnerstag und bin morgen wieder für euch da. Bis dann, ich freue mich!

9:49 Uhr 🚗 Große Mehrheit gegen Eltern-Taxis Heute Morgen habe ich euch nach eurer Meinung in Sachen Eltern-Taxis gefragt. Jetzt habe ich ein Ergebnis - und das Meinungsbild ist ziemlich klar: Gut drei Viertel von euch (76 Prozent) lehnen es generell ab, wenn Eltern ihre Kinder zur Schule fahren. 19,6 Prozent finden Eltern-Taxis in der Grundschulzeit vertretbar. Nur 4,3 Prozent von euch halten Eltern-Taxis an sich für gut. Vielen Dank, dass ihr an der Abstimmung teilgenommen habt!

9:36 Uhr 🚧 Asphalt-Bohrungen in Ludwigshafen In Ludwigshafen müssen Verkehrsteilnehmer ab heute mit weiteren Behinderungen rechnen. Grund sind Asphalt-Proben, die in den kommenden Wochen im Bereich der geplanten Helmut-Kohl-Allee genommen werden. Die Untersuchungen seien notwendig, um die Reste der Straßen später entsprechend entsorgen zu können. Für die Probebohrungen in Ludwigshafen müssen Straßen teilweise gesperrt werden. Die Arbeiten sollen am 21. September abgeschlossen sein. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 31. August 2023 um 8:00 Uhr.

9:22 Uhr Wie die Ahr künftig fließen soll Nach der Flutkatastrophe soll nun geplant werden, wie die Ahr in Zukunft fließen wird. Der Kreis Ahrweiler hat dafür fünf Ingenieurbüros beauftragt, dafür ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten. Denn die Flut 2021 hat die Ahr und ihre Nebenflüsse verändert, sodass sich an einigen Stellen das Flussbett verschoben hat. An anderen Stellen wurde der Fluss nach der Katastrophe teils aufgeschüttet, um beispielsweise Fahrzeugen die Durchfahrt zu ermöglichen. Das soll in Zukunft wieder zurückgebaut werden. Die fünf beauftragten Ingenieurbüros sollen planen, an welchen Stellen im Fluss ein Eingreifen notwendig ist. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 31. August 2023 um 9:00 Uhr.

9:15 Uhr Leiche im Fall Steffen Braun weiter nicht freigegeben Im Fall des getöteten Arztes Steffen Braun aus Gerolstein ist dessen Leichnam weiterhin nicht für eine Beisetzung freigegeben. Wie die Polizei Trier auf SWR-Anfrage mitteilte, ist der Leichnam für weitere, eventuell erforderliche Untersuchungen beschlagnahmt. Zu den Ermittlungsansätzen, konkreten Spuren und dazu, wie Braun getötet wurde, äußert sich die Polizei nicht, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Seit Beginn der bundesweiten Fahndung Mitte Juni sind nach Polizeiangaben etwa 75 Zeugenhinweise eingegangen. Neben der Fahndung im Internet waren mehrere tausend Flyer und Plakate rund um Gerolstein und Rockeskyll verteilt worden. Denn die Polizei vermutet den oder die Täter im näheren Umfeld Brauns. Der in Daun tätige Arzt war am 30. Dezember 2022 zuletzt gesehen worden. Sein ausgebranntes Auto wurde am 3. Januar bei Wittlich gefunden, seine Leiche am 13. Juni in einem Waldstück. Einen Tag später wurde der Fall in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" behandelt. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 31. August 2023 um 5:30 Uhr.

9:00 Uhr Warum der Freisbacher Bürgermeister zurückgetreten ist Sicherlich habt ihr es mitbekommen: In der südpfälzischen Gemeinde Freisbach sind vor einigen Wochen sowohl der Ortsbürgermeister Peter Gauweiler als auch der Gemeinderat aus Protest gegen die Finanzpolitik des Landes zurückgetreten. Seit dem 15. August 2023 führt Gauweiler nicht mehr die Amtsgeschäfte in der Gemeinde. Im Interview mit SWR1 spricht er über die Hintergründe und wie es jetzt weitergeht. Gemeinde Freisbach, Kreis Germersheim Rücktritt aus Protest gegen Landespolitik Freisbacher Bürgermeister erklärt Gründe für Rücktritt In der Gemeinde Freisbach sind der Ortsbürgermeister Peter Gauweiler und der Gemeinderat aus Protest zurückgetreten. Nun erklärt Gauweiler seine Entscheidung. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

8:52 Uhr ⚡ Glashersteller Schott begrüßt Strompreisdiskussion Gestern haben wir über die Forderung von Rheinland-Pfalz berichtet, dass die Stromsteuer gesenkt wird. Jetzt hat sich auch der Mainzer Spezialglashersteller Schott für einen solchen Schritt ausgesprochen: Der Standort Deutschland sei für Schott sehr wichtig, aber die Rahmenbedingungen müssten auch stimmen, sagte ein Unternehmenssprecher. In den USA seien die Stromkosten ein Viertel so hoch wie in Deutschland und in Frankreich halb so hoch. Schott plant, bis 2030 klimaneutral zu werden. Dazu müsse die Produktion von Gas auf Strom oder grünen Wasserstoff umgestellt werden. Die Kosten dafür lägen im dreistelligen Millionenbereich. Deshalb sei Stabilität beim Strompreis in den kommenden Jahren sehr wichtig. Bei der Herstellung von Glas verbraucht Schott enorme Mengen an Energie Foto: ©SCHOTT Über dieses Thema berichtete SWR4 Mainz am 31. August 2023 um 7:30 Uhr.

8:34 Uhr 🌑 "Blauer Mond" und "Supermond" über RLP Vielleicht habt ihr es ja gemerkt: In der vergangenen Nacht sind gleich zwei seltene Himmelsspektakel zusammengefallen - ein "blauer Mond" und ein "Supermond". Eigentlich ist die Bezeichnung "blauer Mond" falsch, denn der Erdtrabant leuchtet nicht blau. Die Bezeichnung bezieht sich vielmehr auf das Phänomen, dass alle zwei bis drei Jahre innerhalb eines Monats gleich zwei Mal ein Vollmond zu sehen ist. Die Bezeichnung "Supermond" wiederum meint, dass der Erdtrabant unserem Planeten in der vergangenen Nacht besonders nahe gekommen ist - genau genommen war er nur rund 363.300 Kilometer von der Erde entfernt. Der Vollmond erschien daher leicht größer als in anderen Vollmondnächten. Und so sah das Himmelsschauspiel im Südwesten aus:

8:24 Uhr Jogger und Radfahrer stoßen zusammen Leider muss ich euch mit einem weiteren Unfall behelligen: Diesmal waren ein 14-jähriger Jogger und ein 43-jähriger Rennradfahrer beteiligt. Die beiden stießen gestern Abend in Bingen auf einem asphaltierten Radweg frontal zusammen. Den Angaben zufolge hatte der Jogger dem Rennradfahrer frühzeitig Platz gemacht. Kurz vor dem gegenseitigen Passieren sei der Jogger jedoch "aus bislang unerklärlichen Gründen" nochmals in Richtung Radwegmitte gelaufen, weshalb es zum Zusammenstoß gekommen sei. Laut Polizei verloren sowohl Jogger als auch Radfahrer kurzzeitig das Bewusstsein. Der Radler habe zudem eine Schnittwunde an der Stirn sowie eine Verletzung der Schulter erlitten. Beim Jogger bestehe Verdacht auf ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Auf diesem Radweg kam es zum Zusammenstoß. Polizeiinspektion Bingen Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 31. August 2023 um 7:30 Uhr.

8:09 Uhr 🏊‍♀️ Freibäder im Norden ziehen durchwachsene Bilanz Freibäder und Badeseen im Norden von Rheinland-Pfalz blicken auf eine durchwachsene bis schlechte Saison zurück. Das hat eine Umfrage unter fünf Bädern ergeben. Die Saison sei im Frühling mit hohen Temperaturen noch gut gestartet, sagten Freibadbetreiber im Taunus, Hunsrück und Westerwald. Wegen der verregneten vergangenen Wochen sei die Saison aber eher mittelmäßig bis schlecht gewesen. Das Freibad Klingelwiese bei Maxsain hatte wegen Dauerregens eigener Auskunft nach vier Wochen am Stück geschlossen. Das Naturbad in Simmern berichtet, dass das Bad in dieser Saison im Vergleich zum Vorjahr nur die Hälfte des Umsatzes gemacht habe. Und auch das Waldschwimmbad in Nastätten teilt mit, dass wegen des Regens kaum noch Besucher gekommen seien. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 31. August 2023 um 6:00 Uhr.

7:57 Uhr 🎒 Paus nennt Prognose für Höhe der Kindergrundsicherung Lange wurde über die Kindergrundsicherung gestritten. Jetzt hat Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) erstmals eine Einschätzung abgegeben, wie hoch die geplante Leistung für armutsgefährdete Kinder ausfallen könnte. Ab 2025 könnten sich Leistungen von 530 Euro für die Kleinsten bis 636 Euro für die ältesten Kinder ergeben, sagte Paus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Das ist ein guter Betrag, um Kindern ein Stück weit mehr Teilhabe und Chancengerechtigkeit zu verschaffen", so die Ministerin. Bei den Beträgen handelt es sich demnach um die Summe aus dem zukünftigen Kindergarantiebetrag und dem Kinderzusatzbetrag. CDU-Chef Friedrich Merz drohte indessen damit, die geplante Kindergrundsicherung nach einem Regierungswechsel wieder abzuschaffen. Der bürokratische Aufwand werde so hoch sein, dass bei den Kindern kaum etwas ankomme, sagte er den Zeitungen der Funken-Medien-Gruppe. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 31. August 2023 um 5:30 Uhr.

7:39 Uhr Eltern sollen Tochter im Keller eingesperrt haben Grausiger Prozess in Worms: Dort müssen sich heute die Eltern einer 20-Jährigen vor dem Amtsgericht verantworten. Die Angeklagten sollen ihre Tochter schwer misshandelt und im Keller eingesperrt haben. Die 20-Jährige habe sich in dieser Zeit von Wasser und Lebensmittelvorräten ernährt, die im Keller lagerten, heißt es in der Anklage. Um auf die Toilette zu gehen, habe sie einen Eimer benutzen müssen. Nach zwei Tagen habe sie ihr Vater wieder freigelassen. Laut Gericht sollen die Eltern ihr auch gegen den Kopf getreten und sie geohrfeigt haben. Außerdem sei sie mit einem Teleskopstock und Metallspieß geschlagen und verletzt worden. Die Eltern hätten sie zudem "Nuttentochter" genannt. Als die Tochter bei Freunden unterkam, soll ihr Vater laut Anklage gedroht haben, wenn sie nicht nach Hause komme, gebe es richtig Probleme. Die junge Frau habe daraufhin die Polizei informiert. Die mutmaßlichen Übergriffe ereigneten sich vor zwei Jahren. Worms Prozess am Amtsgericht Eltern aus Worms sollen erwachsene Tochter eingesperrt haben Vor dem Wormser Amtsgericht haben sich der Vater und die Mutter zu verantworten. Sie sollen ihre 18-jährige Tochter wochenlang geschlagen und im Keller eingesperrt haben. 10:00 Uhr Am Tag SWR4 Rheinland-Pfalz

7:25 Uhr 🗓️ Der 31. August historisch gesehen 1961: Es wurde die DDR-Flagge auf dem Brandenburger Tor gehisst. Das Hissen der Flagge erfolgte nur zwei Wochen nach dem Mauerbau, der in der Nacht zum 13. August begonnen hatte. Seitdem befand sich das Brandenburger Tor im Sperrgebiet im Ostteil der Stadt, und nur noch DDR-Grenzsoldaten konnten es erreichen. 1991: Es wurde der erste gesamtdeutsche Rundfunkstaatsvertrag unterzeichnet - und zwar in Bonn von den Ministerpräsidenten aller 16 Bundesländer. 1992 trat er in den einzelnen Bundesländern in Kraft. Er regelte ab diesem Zeitpunkt bundesweit die Rechte und Pflichten des Rundfunks. 1997: Mit nur 36 Jahren starb die Prinzessin von Wales, Lady Diana, bei einem Autounfall. Die Limousine, in der sie, ihr damaliger Lebensgefährte Dodi Al-Fayed und der Leibwächter Trevor Rees-Jones saßen, krachte in einem Pariser Tunnel gegen einen Pfeiler. Der Fahrer Henri Paul hatte versucht, den Paparazzi zu entkommen, die Lady Diana verfolgten. Bis heute kursieren Verschwörungstheorien um die Umstände ihres Todes. Eine Nachbildung des Arbeitstisches der britischen Prinzessin Diana wurde am 20.07.2017 im Buckingham Palace in London (Großbritannien) ausgestellt. dpa Bildfunk picture alliance / Stefan Rousseau/PA Wire/dpa | Stefan Rousseau

7:17 Uhr Autofahrern droht neues Bußgeld in Frankreich Seid ihr öfter mal in Frankreich mit dem Auto unterwegs? Wenn ja, solltet ihr euch auf schärfere Kontrollen einer neuen Verkehrsregel einstellen: Die Regel sieht vor, dass die linke Spur auf manchen Schnellstraßen und Stadt-Autobahnen nur noch befahren werden darf, wenn mindestens zwei Personen im Auto sitzen oder es sich um ein E-Auto handelt. Wer alleine links fährt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Neue Blitzer sollen dies nun überwachen. Die Straßen, auf denen die Regel gilt, sind mit dem Verkehrsschild "weiße Raute auf blauem Grund" gekennzeichnet. "Voie réservée": Auf dieses Schild müsst ihr achten! dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth Über dieses Thema berichtete SWR3 am 31. August 2023 um 6:30 Uhr.

7:09 Uhr Gaunerbande entwendet teuren Goldschmuck einer Seniorin Eine Gaunerbande hat gestern Abend in Kaiserslautern wertvollen Goldschmuck aus der Wohnung einer 86-jährigen Seniorin geklaut. Die Frau hatte die Trickdiebe nach Polizeiangaben sogar selbst hereingelassen, da die Täter vorgaben, Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein. Unter dem Vorwand, Leitungen prüfen zu müssen, hatten die Täter leichtes Spiel. Die Seniorin ahnte nichts von dem Betrug. Nach jetzigem Ermittlungsstand betrat ein Komplize die Wohnung, während die Seniorin von einem anderen Täter abgelenkt wurde. Die Schadenssumme wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Kaiserslautern Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter Gold von Seniorin in Kaiserslautern gestohlen Unbekannte haben einer 86-Jährigen in Kaiserslautern ihren goldenen Schmuck gestohlen. Einer von ihnen hatte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:56 Uhr 🌎 Der Blick nach Deutschland und in die Welt "Blue Moon" in Deutschland. Heute wird ein besonders großer Vollmond erwartet. Das doppelte Schauspiel ist möglich, weil der Zyklus zwischen zwei Vollmonden 29,5 Tage beträgt, der August aber 31 Tage hat. Zwei Vollmonde in einem Kalendermonat sind selten, der zweite davon wird in den USA als "Blue Moon" bezeichnet. Das nächste Mal gibt es den erst am 31. Mai 2026 In Straßburg wird heute das neue Verkehrsschild "Nur für Fahrgemeinschaften" in Frankreich präsentiert. Das französische Verkehrszeichen kennzeichnet die Fahrspuren auf der Stadtautobahn in Straßburg, und spezielle Radaranlagen erfassen ab Ende September Fahrzeuge, die die Regelungen missachten. Es drohen Bußgelder. In Toledo findet heute ein informelles EU-Außenministertreffen statt. Thema sind unter anderem der Krieg in der Ukraine und der Militärputsch im Niger. Außerdem beraten die Teilnehmenden über mögliche Sanktionen.

6:47 Uhr 🚦 So läuft der Verkehr Ein Blick in unseren Verkehrsservice verrät euch, ob ihr euch beeilen müsst oder noch eine Tasse Kaffee schafft🙂: SWR Verkehrsmeldungen

6:42 Uhr Auto schleudert in Weinberg - Fahrer schwer verletzt Und noch ein schlimmer Unfall hat sich gestern Abend ereignet: Bei Flörsheim-Dalsheim (Kreis Alzey-Worms) kam ein 33-Jähriger mit seinem Auto aus unbekannten Gründen von der B271 ab, wie die Polizei mitteilte. Dabei prallte er mit seinem Wagen gegen eine Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein Auto über die Fahrbahn in einen angrenzenden Weinberg geschleudert. Der Mann kam ins Krankenhaus. Es bestehe keine Lebensgefahr, hieß es. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 31. August 2023 um 6:30 Uhr.

6:27 Uhr 🚙 Eltern-Taxis - was haltet ihr davon? dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Frank Rumpenhorst Am Montag geht die Schule wieder los und dann gibt es wahrscheinlich wie immer um diese Zeit besonders viel Chaos auf den Straßen rund um die Schulen. Eine ADAC-Umfrage zur Sicherheit auf dem Schulweg ergab jetzt, dass sich Eltern (42 Prozent) und Schüler (28 Prozent) in Rheinland-Pfalz vor allem mit Blick auf andere Verkehrsteilnehmer sorgen. Ein Thema, das viele bewegt, sind Eltern-Taxis - also Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto direkt bis vor die Schule bringen. Die überwiegende Mehrheit findet das laut ADAC nicht gut - und das "Witzige" daran: darunter auch jene, die ihre Kinder selbst regelmäßig mit dem Auto zur Schule bringen. Die Abstimmung ist bereits beendet. Was haltet ihr vom sogenannten Elterntaxi? Ich finde es grundsätzlich gut, wenn Eltern ihre Kinder zur Schule fahren. 4,3%

Ich bin generell dagegen, dass Eltern ihre Kinder zur Schule fahren. 76,1%

Ich finde es ok, wenn Eltern ihre Kinder während der Grundschulzeit zur Schule fahren, danach aber nicht mehr. 19,6% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:14 Uhr 🚓 Polizeieinsatz mit Festnahme in Germersheim In der Innenstadt von Germersheim hat es gestern Abend einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Die Beamten sprachen von einem "verdächtigen Sachverhalt". Ein Mann sei festgenommen worden. Während des Einsatzes war mitgeteilt worden, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung - dennoch sollten Anwohner und Anwohnerinnen den Einsatzort in der Innenstadt meiden. Die Polizei will am Vormittag über Hintergründe des Einsatzes informieren. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 31. August 2023 um 6:00 Uhr.

6:08 Uhr 🌦️ Dieses Wetter erwartet euch heute Obwohl es viel geregnet hat - der Sommer in Rheinland-Pfalz war zu warm, sagt der Deutsche Wetterdienst. Und heute startet der Tag ganz schön frisch, herbstlich frisch, könnte man sagen: Mit sieben Grad im Norden und zwölf Grad in der Pfalz. Dann wird es schön sonnig, aber nicht den ganzen Tag. Abends, so Wetterexperte Thomas Ranft, kommt wieder Regen auf. Die Temperaturen klettern auf gar nicht sommerliche 16 bis 22 Grad. Am Wochenende kommt der Sommer zurück, "in der Spitze bis 28 Grad." Video herunterladen (27,3 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Rheinland-Pfalz veröffentlicht heute die Arbeitsmarktzahlen für August. Zuletzt hatte sich die Konjunkturflaute auch am Arbeitsmarkt gezeigt, mehr Menschen waren ohne Job. Die Zahl der Arbeitslosen im Juli war stärker als üblich angestiegen. Hat sich diese Entwicklung im August fortgesetzt? 100 neue Notfallsanitäter und Sanitäterinnen für Rheinland-Pfalz. Zum 1. April 2020 starteten sie unter erschwerten Bedingungen in ihre Ausbildung. Heute gibt es die Belohnung: In einer Examensfeier mit Innenminister Michael Ebling (SPD) werden die ausgebildeten Notfallsanitäter*innen besonders geehrt. Für zwei Landes-Sport-Vereine geht es am Samstag in den nächsten Spieltag. Ihre Pläne und Taktiken stellen bei Clubs heute Nachmittag bei ihren Pressekonferenzen (14 Uhr) vor: Bundesligist FSV Mainz 05 spielt am 3. Spieltag bei Werder Bremen. In der Zweiten Liga empfängt der 1. FC Kaiserslautern den 1. FC Nürnberg.

5:59 Uhr Unfall in Tunnel - Mann lebensbedrohlich verletzt Bei einem Unfall nahe Frauenberg (Kreis Birkenfeld) ist gestern Abend ein 25-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei prallte das Auto des Mannes bei der Einfahrt in einen Tunnel mit hoher Geschwindigkeit gegen die Tunnelwand. Der Mann wurde daraufhin in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss wurde er mit einem Rettungswagen ins Klinikum Idar-Oberstein gebracht. An dem Auto entstand ein Totalschaden. Zum genauen Unfallhergang kann die Polizei noch keine Angaben machen. Weder seien die Straßenverhältnisse durch Regen beeinträchtigt gewesen, noch gebe es derzeit Hinweise auf Alkoholeinfluss, hieß es.