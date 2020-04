Nach dem von der Corona-Krise geprägten Osterwochenende gewinnt auch in Rheinland-Pfalz die Debatte über eine mögliche Lockerung der Kontaktbeschränkungen an Fahrt. Eine zentrale Frage: Wann öffnet die Schule wieder?

Am Wochenende hatte die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfohlen, Schulen sobald wie möglich wieder zu öffnen - zunächst für jüngere Schüler, da ältere Fernunterricht besser nutzen könnten.

Lehrer verlangen klare Ansagen

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin und derzeitige Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) Stefanie Hubig (SPD) hatte zuletzt betont, dass es bei den geplanten Sommerferienterminen bleibe und keine Verschiebungen geben solle. Am 20. April enden in Rheinland-Pfalz die Osterferien. Lehrerverbände hatten eine klare Linie zur Wiedereröffnung der Schulen gefordert. Zunächst hatte das Bundespresseamt für diesen Dienstag eine Videokonferenz der Bildungsminister angekündigt, das sei nicht der Fall, sagte eine KMK-Sprecherin.

Auf Bundesebene werden diese Woche Entscheidungen über eine Lockerung erwartet. Am Mittwoch berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt, unter bestimmten Voraussetzungen zuerst Grundschulen und die Sekundarstufe I schrittweise zu öffnen. Voraussetzung aber: Kein großer Anstieg bei den Neuinfektionen.

Dreyer äußert sich zu Voraussetzungen für Lockerungen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will mögliche Lockerungen der Corona-Regeln an bestimmte Messdaten knüpfen. Dazu gehörten eine niedrige Rate der Neuansteckungen, eine ausreichende Kapazität des Gesundheitssystems und die Nachverfolgung von Infizierten und Kontaktpersonen, sagte Dreyer der "Allgemeinen Zeitung Mainz". Wenn diese Daten relativ gut seien, könnten zum Beispiel die Schulen schrittweise geöffnet werden.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Rheinland-Pfalz ist unterdessen leicht angestiegen. Bis zum Ostermontag wurden dem Gesundheitsministerium zufolge 4.842 Fälle nachgewiesen, das waren 69 infizierte Menschen mehr als am Sonntag. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 2 auf 71. Das Ministerium wies darauf hin, dass die Fälle am Wochenende und an Feiertagen von den Ämtern mitunter verzögert gemeldet werden. Die meisten Infektionen wurden in Mainz registriert - bis Montag waren in der Landeshauptstadt 355 Fälle bekannt.