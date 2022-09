RLP will flächendeckende Versorgung mit Hebammen

per Mail teilen

Seit 2017 sind in Rheinland-Pfalz sechs Geburtsstationen an Kliniken geschlossen worden. Auffangen sollen das die drei Hebammen-Stationen in Trier, Daun und jetzt auch Mainz, die das Land fördert. Aber es gibt dennoch zu wenig Geburtshelferinnen. Viele haben aufgehört oder die Arbeitszeit reduziert. Über die Geburtshilfe im Land und die Lage der Hebammen hat der Landtag diskutiert.