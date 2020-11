Cafés und Restaurants sind im Teil-Lockdown. Das spüren die Geschäfte. Da macht es selbst in der Vorweihnachtszeit kaum Freude, zu shoppen. Die Diskussion um verkaufsoffene Sonntage ist erneut entfacht.

Die Gewerkschaften sind empört. Monika Di Silvestre von der Gewerkschaft Verdi weist solche Forderungen im Gespräch mit dem SWR vehement zurück. Die verkaufsoffenen Sonntage könnten den Einzelhandel nicht retten. Sie hätten noch keine Geschäftsaufgabe verhindert. Und der DGB in Rheinland-Pfalz verweist auf Urteile des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesverfassungsgerichts. Diese hätten sich sehr eindeutig zum Sonntagsschutz positioniert. Die Rechtslage sei daher klar und könne nicht flexibel gehandhabt werden, so der DGB.

Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz für verkaufsoffene Sonntage

Der Städtetag Rheinland-Pfalz sieht in verkaufsoffenen Sonntagen dagegen einen Schritt, um die notwendige Belebung der Innenstädte anzukurbeln. Allerdings könne dies nur "eine flankierende Maßnahme" sein, wie der Geschäftsführende Direktor des Städtetags, Michael Mätzig, betont. Der Städtetag unterstütze die Forderungen von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte er dem SWR. Auch der Gemeinde- und Städtebund in Rheinland-Pfalz begrüßt den Vorstoß. Der Einzelhandel leide massiv in der Corona-Zeit. Zusätzliche verkaufsoffene Sonntage erzeugten regelmäßig zusätzliche Nachfrage. Daher unterstütze man die Initiative, so Karl-Heinz Frieden, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Gemeinde- und Städtebundes. Die rechtlichen Grenzen durch die Ladenöffnungsgesetze seien allerdings durchaus eng.

Altmaier setzt sich für mehr verkaufsoffene Sonntage im kommenden Jahr ein. Er habe an "alle Landesregierungen und Kommunen die Bitte gerichtet, mit den Öffnungszeiten möglichst großzügig und flexibel umzugehen", so Altmaier. Der Erhalt des stationären Einzelhandels in Deutschland sei eine "nationale, ja auch eine patriotische Aufgabe", sagte Altmaier der "Bild"-Zeitung zufolge. Im Oktober hatte Altmaier bereits zu einem Runden Tisch zum Thema Ladensterben geladen.

Keine verkaufsoffenen Sonntage im Advent wegen Corona

Angesichts der Corona-Lage sind die verkaufsoffenen Sonntage zum 1. Advent in Mainz und Kaiserslautern abgesagt worden. In Trier, Koblenz und Worms waren im Herbst sogenannte Mantelsonntage entfallen. Bund und Länder haben in dieser Woche zudem beschlossen, dass ab Dezember in Kaufhäusern und größeren Geschäften weniger Kunden gleichzeitig einkaufen dürfen als bisher. Damit soll in der Vorweihnachtszeit Gedränge verhindert werden. Nicht nur für Gastronomen, auch für viele Einzelhändler im Land wird die Corona-Krise existenzbedrohend.

Doch was könnten Mittel sein, um das Ladensterben in manchen Innenstädten zu verhindern und den Einzelhandel angesichts des zunehmenden Online-Handels zu stärken? Gewerkschaften und Kirchen wenden sich seit langem gegen Sonntagsöffnungen. Und die Gewerkschaften in Rheinland-Pfalz wollen auch angesichts der Corona-Krise nicht von ihrer Position abweichen.

Verkaufsoffene Sonntage würden die Probleme des Einzelhandels nicht lösen und die Verkaufswüsten in den Städten nicht verhindern, erklärte der DGB in einer Stellungnahme gegenüber dem SWR. Das Gegenteil wäre die Folge: Weil sich die Sonntagsöffnungen auf Dauer nur die "Großen" leisten können, wird sich der Druck auf die kleinen und mittelständischen Betriebe erhöhen, der Verdrängungswettbewerb somit verschärfen und Arbeitsplätze vernichten.

"Es fehlt an Kauflaune und auch an Kaufkraft"

Der Sonntag sei bisher ein Tag der Ruhe und solle nicht zu einem normalen Arbeitstag verkommen, sagt die Fachbereichsleiterin für den Handel von Verdi Rheinland-Pfalz-Saarland. Di Silvestre befürchtet, dass diese Entwicklung in Gang gesetzt wird, wenn mehr verkaufsoffene Sonntage kommen. Die Frage sei, ob sich die Gesellschaft wirklich in diese Richtung entwickeln wolle. Der Sonntag sei nicht ohne Grund geschützt.

Den Menschen fehle es derzeit an Kauflaune und auch an Kaufkraft. Das sei entscheidend. Es fehle nicht an "Kaufzeit". Derzeit könne man sich ja auch nicht in ein Café setzen und ein "Coffee to go" mache keinen Spaß.

Verdi: Es geht um mehr als die Corona-Krise

Es gehe bei der Verödung der Innenstädte neben der Corona-Krise vielmehr auch um zu hohe Pachten, zu teure Mieten und hohe Gewerbesteuern, so Verdi-Vertreterin Di Silvestre. Kleinere Ketten könnten sich das nicht leisten.

Um etwas gegen das Ladensterben zu tun, könne man etwa das Verkehrssystem attraktiver machen, zum Beispiel durch reduzierte Parkgebühren an Samstagen oder günstigere Nahverkehrstarife, meint Di Silvestre.

Die Beschäftigten seien im Übrigen durch die Hygieneregeln und derzeitigen Arbeitsbedingungen schon stark belastet. Darauf verweist auch der DGB. Die Beschäftigten im Einzelhandel seien dem Infektionsrisiko an sechs Tagen in der Woche ausgesetzt. Für sie gebe es kein Home Office, sondern sie hielten den Laden vor Ort am Laufen.

Der Handel sei zudem eine Branche, in der es keine allgemeinverbindlichen Flächentarifverträge gebe, so Di Silvestre. Hier müsse zunächst etwas getan werden, bevor man Öffnungszeiten ausdehne. Es reiche nicht aus, die Beschäftigten als "Helden des Tages" zu feiern. Auf eine Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge des Handels pocht auch der DGB.

Städtetag fordert sechs verkaufsoffene Sonntage ohne Anlassbezug

Der Städtetag sieht es dagegen kritisch, dass die verkaufsoffenen Sonntage in Rheinland-Pfalz vom Gesetz her einen Anlassbezug haben, also an Stadt- oder Volksfeste gekoppelt sein müssen. Man fordere sechs verkaufsoffene Sonntage im Jahr ohne Anlassbezug, sagt Geschäftsführer Michael Mätzig im Gespräch mit dem SWR. Die Landesregierung habe nur die Gewerkschaftsseite im Blick, nicht aber die Standortfrage. Man müsse eine ausgleichende Position finden. Dies könne eine Flexibiliserung der Öffnungszeiten sein. Er glaube nicht, dass die Belastung der Mitarbeiter im Einzelhandel zunehmen müsse, wenn es dazu komme.

Perspektivisch gesehen, rette man mit verkaufsoffenen Sonntagen den Einzelhandel wirtschaftlich natürlich nicht. Die Frage sei auch, wie man dem wachsenden Online-Handel entgegentrete, so Mätzig. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund habe eine Produktversandsteuer für Online-Händler wie Amazon ins Gespräch gebracht. Diese soll dann den Kommunen zugutekommen. Eine solche Steuer könne ein Ansatz sein.

Auch DGB für wirksame Besteuerung des Online-Handels

Auch der DGB fordert eine wirksame Besteuerung des Online-Handels, um mehr Chancengleichheit herzustellen. Es könne nicht sein, dass Amazon und Co. in Deutschland Gewinne in Milliardenhöhe einfahren, aber keine Steuern bezahlen würden und die Paketzustellerinnen und Paketzusteller immer schlechter entlohnten. Diese Form der Wettbewerbsverzerrung gelte es politisch zu beseitigen.

Wie Verdi-Vertreterin Di Silvestre sieht aber auch Städtetags-Geschäftsführer Mätzig in den hohen Mieten eines der größten Probleme für den Einzelhandel in den Innenstädten. Diese seien oft unerschwinglich und bei den geringen Gewinnmargen des Einzelhandels kaum mehr zu stemmen. Eine Mietpreisbremse für Gewerbeimmobilien, insbesondere Ladengeschäfte, sei daher wichtig. Dies sei eine Forderung aus einem Papier, das der Städtetag jüngst vorgelegt habe.

Eine weitere Idee lehne sich an die sogenannten Pop-up-Stores, mit denen man in Nordrhein-Westfalen Erfolg gehabt habe, so Mätzig. Die Städte müssten zumindest für einen gewissen Zeitraum die Möglichkeit erhalten, neue Nutzungen in leerstehenden oder von Leerstand bedrohten Ladenlokalen in den Zentren zu initiieren. Hierzu sollte das Land einen Verfügungsfonds einrichten, aus dem die Anmietung dieser Räumlichkeiten durch die Städte und die Weitervermietung zu einer reduzierten Miete gefördert werden. Ein Verfügungsfonds gäbe den Städten Steuerungsmöglichkeiten. So könnten Existenzgründer für die Innenstadt gewonnen und innovative Nutzungsformen, wie z.B. Pop-up-Stores, ermöglicht werden.

Und vom Gemeinde- und Städtebund in Rheinland-Pfalz heißt es, der Einzelhandel müsse nicht gegen, sondern mit dem Online-Handel wachsen. Zudem solle der stationäre Handel seine Vorteile, die Kundenbindung, den Service und die gute Fachberatung mehr gewichten. Außerdem solle die örtliche Wirtschaft langfristig mehr Erlebnisstrukturen mit Kunst, Kultur, Gastronomie und Events schaffen, damit die Menschen gern in die Innenstadt und den Ortskern kommen.