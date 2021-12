DB Fahrplanwechsel - alles Wichtige für Reisende aus RLP

Ab Sonntag (12. Dezember) gilt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn (DB). Parallel wird im Nahverkehr das Angebot aktualisiert. Neue Verbindungen, neue Preise, neue Regeln - was Sie wissen müssen.

Fahrplanwechsel im Fernverkehr - das ändert sich für RLP

Der Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn betrifft auch Rheinland-Pfalz: Unter der Woche können Fahrgäste nun einen ICE aus München über Nürnberg und Frankfurt nach Mainz nutzen. Ankunft ist um 20:52 Uhr. Ersatzlos gestrichen wird dafür allerdings die bisherige Spätverbindung aus dem Süden, nämlich der ICE aus München über Stuttgart nach Mainz. Dieser verkehrte von sonntags bis donnerstags und kam in Mainz um 23:46 Uhr an.

Weitere Bahnverbindungen im Ahrtal ab Sonntag wieder in Betrieb

Die Deutschen Bahn nimmt nach eigenen Angaben am Sonntag weitere Strecken wieder in Betrieb, die vor vier Monaten bei der Flutkatastrophe zerstört worden waren. So können den Angaben zufolge auf der Ahrtalbahn zwischen Ahrweiler und Walporzheim Fahrgäste ab dem Fahrplanwechsel wieder mit der Bahn reisen. Insgesamt seien 80 Prozent aller zerstörten Strecken wieder befahrbar, teilte die Bahn weiter mit. An anderen Teilen der Ahrtalbahn oder der Eifel- und Voreifelstrecke seien die Schäden aber so groß, dass der Wiederaufbau zum Teil mehrere Jahre dauern könne.

DB-Ticket ab 2022 nicht mehr im Zug zu kaufen

Mit dem Fahrplanwechsel entfällt in zwei Wochen auch die Möglichkeit, in der Bahn noch eine Fahrkarte beim Schaffner zu kaufen. Das war bislang möglich, kostete aber eine zusätzliche Gebühr von 17 Euro. Ab 1. Januar 2022 dürfen Reisende noch bis zehn Minuten nach der Abfahrt einen Fahrschein lösen - aber nur noch als digitales Ticket über die DB-App.

Ticketpreise steigen im Nah- und Fernverkehr

DB-Tickets werden ab Sonntag teurer. Der Konzern gibt die Preiserhöhung mit durchschnittlich 1,9 Prozent an. Die Flexpreise und die Preise für Streckenzeitkarten sowie für die BahnCard 100 erhöhen sich demnach zum 12. Dezember um durchschnittlich 2,9 Prozent. Auch die Preise für die BahnCard 25 und 50 steigen um 2,9 Prozent.

Im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds steigen die Preise im Schnitt um 1,5 Prozent. Der abVerkehrsverbund Rhein-Mosel hebt nach eigenen Angaben die Fahrpreise bei einzelnen Angeboten um durchschnittlich ein Prozent an. Ähnliche Erhöhungen hat der Verkehrsverbund Region Trier angekündigt.

Neue Regeln für Mitnahme von Kindern in DB-Zügen

Kinder von 6 bis 14 Jahren durften bislang gratis mit einem Eltern- oder Großelternteil mitreisen. Jetzt dürfen sie mit jeder anderen Begleitperson ab 15 Jahren gratis mitfahren. Das mitreisende Kind muss auf der Fahrkarte eingetragen sein. Kinder unter sechs Jahren fahren wie gehabt kostenfrei mit.

Mehr Züge an Weihnachten, Silvester und Neujahr

Um die 100 Fernzüge werden zwischen dem 22. Dezember und dem 2. Januar nach DB-Angaben zusätzlich unterwegs sein. Die Deutsche Bahn will auch mit mehr Service-Personal an den Bahnhöfen in dieser Zeit für Entlastung sorgen.

102 neue Buslinien im Norden von Rheinland-Pfalz

Parallel zur DB-Fahrplanumstellung kommen auch Änderungen im Nahverkehr im nördlichen Rheinland-Pfalz. So wird es im Kreis Mayen-Koblenz nach Angaben des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel (VRM) 102 neue Buslinien geben. Ein Expressbus soll die Fahrtzeiten zwischen Koblenz und Ulmen, Kaisersesch und Polch verkürzen. Mindestens im Stundentakt verkehren 13 Regio-Busse.

Mehr späte Züge im Nahverkehr in Rheinhessen

Wer zwischen Mainz, Alzey und Bad Kreuznach unterwegs ist, kann künftig am Wochenende später am Abend in einen Zug steigen als bislang. Das haben der Rhein-Nahe Nahverkehrsbund (RNN) und die Bahngesellschaft vlexx angekündigt. Davon profitieren auch Bahnfahrer, die aus Rheinhessen nach Mannheim wollen.

In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag fährt künftig:

um 1:40 Uhr der letzte Zug von Mainz nach Bad Kreuznach

um 3:08 Uhr der letzte Zug von Mainz nach Worms

um 3:10 Uhr der letzte Zug von Mainz nach Alzey

Auch in den Gegenrichtungen wird es jeweils einen Nachtzug Richtung Mainz geben.

um 0:35 Uhr ab Bad Kreuznach

um 0:38 Uhr ab Alzey

um 0:40 Uhr ab Mainz

S6: Zwischen Mainz und Mannheim im Mireo unterwegs

Mehr Komfort soll es mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember auf der S-Bahnlinie S6 zwischen Mainz und Mannheim geben. Fast alle S-Bahnen sind dann mit dem neuen Triebwagen-Typ "Mireo" unterwegs. Der soll laut Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund (RNN) mehr Platz und Wlan bieten.

Erweitertes Busnetz in der Region Trier

Der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) startet nach eigenen Angaben drei neue Busnetze: Eifelmaare, Eifel-Kondelwald und Neuerburger Land. Für viele Orte soll es auch an Sonntagen ein Angebot im Zweistundentakt geben.