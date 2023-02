Am Freitag und Samstag steigt in Trier das Davis Cup-Qualifikationsspiel gegen die Schweiz. Für die Deutschen ist unter anderem die deutsche Nummer eins Alexander Zverev am Start. Kein geringerer als Tennis-Idol Boris Becker wird ihm und dem ganzen deutschen Team am Freitag als Gast auf der Zuschauertribüne die Daumen drücken.