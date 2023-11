Die Regenfälle der vergangenen Tage haben in Rheinland-Pfalz vielerorts für steigende Pegel in den Flüssen gesorgt. Auch die Schifffahrt könnte teilweise eingestellt werden.

Wegen der im Schwarzwald und in der Schweiz gefallenen und weiterhin fallenden Niederschläge steigen die Wasserstände am Oberrhein rasch an. Das gab die Hochwasser-Vorhersagezentrale für den Rhein am Dienstag bekannt.

Meldepegel am Rhein sind erreicht

Am Pegel Maxau soll am Mittwochmittag voraussichtlich Hochwassermarke II erreicht werden - das sind 7,50 Meter. Daraufhin müsste der Schiffs- und Bootsverkehr auf dem Abschnitt eingestellt werden. In der Folge werde ein weiterer Anstieg bis in den Bereich bis 8,50 Meter am Donnerstagmorgen erwartet. Bereits am Dienstag mussten Schiffe mit gedrosseltem Tempo fahren und sich in der Mitte des Flusses halten.

Am Mittelrheinpegel Koblenz werde für den Freitagvormittag mit dem Höchststand von fünf Metern gerechnet. Das entspricht der Meldehöhe.

Die Stadt Koblenz kündigte an, am Mittwoch einen Teil ihrer Hochwasserschutzwand aufzubauen. Auf der rechten Rheinseite würden teils Schutztore geschlossen.

Schifffahrt in der Südpfalz könnte eingestellt werden

Bereits am Mittwoch könnte die Schifffahrt wegen des Hochwassers zwischen dem baden-württembergischen Iffezheim und Germersheim in der Südpfalz eingestellt werden. Die Hochwasservorhersagezentrale geht davon aus, dass der Rhein bei Wörth voraussichtlich in der Nacht zum Mittwoch die erste Hochwassermarke von 6,50 Meter überschritten hat. Bis Donnerstagmorgen steigt der Pegel dann voraussichtlich auf 8,20 Meter.

Was tun bei Hochwasser? Wo informieren? Informationen bei Hochwasser: Der Hochwasservorhersagedienst stellt Messwerte zu aktuellen Wasserständen und Abflüssen bereit. Weitere Informationen zum Hochwasser gibt es auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) oder über die DWD-App sowie die App "Meine Pegel". Was tun bei Hochwasser: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz rät, frühzeitig zahlreiche Notfallmaßnahmen vorzubereiten. Zum Beispiel Hochwasserbarrieren zu errichten, eine Notfallflutung der Kellerräume zu prüfen, Autos und Wertgegenstände rechtzeitig in Sicherheit zu bringen und einen Notfallrucksack zu packen. Steht das Hochwasser kurz bevor, sollten Strom und Heizung abgeschaltet und Fluchtwege offen gehalten werden. Türen können hierfür ausgehängt oder verkeilt werden. Fließt das Wasser bereits ins Haus, sollten Keller und Tiefgaragen gemieden und die oberen Stockwerke aufgesucht werden.

Auch an der Mosel steigen die Wasserstände

Auch an der Mosel sind die Wasserstände seit Montagabend gestiegen. Am Pegel Trier hat der Wasserstand am Dienstagmorgen die Meldehöhe von 6 Metern leicht überschritten. Aktuell steigt der Wasserstand noch leicht an. Einige Uferbereiche stehen unter Wasser.

Von Mittwoch Nachmittag bis zum frühen Abend waren insbesondere im nördlichen Moseleinzugsgebiet noch einmal geringe Niederschlagsmengen vorhergesagt. In der Nacht zum Mittwoch wurde daher ein weiterer Anstieg des Wasserstands am Pegel Trier vorhergesagt. Der Höchststand um 6,50 Meter wird voraussichtlich am Donnerstagmorgen erreicht. Danach fällt der Wasserstand voraussichtlich wieder.

An den Nebenflüssen Saar und Sauer beginnen die Wasserstände derzeit wieder zu fallen. Dort werden die Meldehöhen nach Angaben des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz voraussichtlich nicht überschritten.

Steigende Pegel auch an Nahe und Glan

In der Nacht zum Dienstag stiegen die Wasserstände laut Hochwasservorhersagedienst auch an Nahe und Glan stark an. An den kleinen Zuflüssen im Oberlauf des Glans und am Nahe-Pegel Nohfelden wurden demnach um Mitternacht Höchststände im Bereich eines zweijährlichen Hochwassers erreicht.

Erdrutsch bei Staudernheim - Bahnstrecke wieder frei

Wegen des Dauerregens hat es bei Staudernheim (Landkreis Bad Kreuznach) am Montag einen Erdrutsch gegeben. Das führte zu Einschränkungen im regionalen Bahnverkehr. Wegen Aufräum- und Sicherungsarbeiten war die Strecke bis Dienstagnachmittag zwischen Norheim und Staudernheim (beide Landkreis Bad Kreuznach) voll gesperrt, wie das private Bahnunternehmen Vlexx mitteilte. Betroffen waren die Linien RE 3 und RB 33. Züge aus Mainz endeten in Bad Kreuznach, aus Idar-Oberstein fuhren sie nur bis Staudernheim. Es gab einen Ersatzbusverkehr.

Seit 17:30 Uhr ist die Strecke laut Bahn wieder eingleisig befahrbar. Es komme jedoch weiterhin zu Verspätungen. Ab wann die Strecke wieder zweigleisig befahrbar ist, sei noch nicht klar.

Die weiteren Wetter-Aussichten

Die nächsten Tage bringen immer wieder Regen, sagt Wetterexpertin Claudia Kleinert. Am Mittwoch ist es zunächst noch trocken, der Nachmittag wird dann wieder nass. Donnerstag gibt es mal eine Regenpause, ehe am Freitag wieder teils kräftiger und länger anhaltender Regen einsetzt. Und am Samstag kommt dann das nächste Tief.