Hochwasser in Teilen von Rheinland-Pfalz

Nach den Regenfällen der letzten Tage traten in mehreren Orten in Rheinland-Pfalz Flüsse über ihre Ufer. Beispielsweise an Rhein und Mosel, aber auch an kleineren Bächen, kam es zu Hochwasser.

Am Rande der Koblenzer Altstadt steht die Mosel sehr hoch. SWR Auch der Rhein hat in Koblenz Hochwasser. Im Stadtteil Ehrenbreitstein wurden die Hochwasserschutztore geschlossen. Ab einem Pegel von 6,50 Meter wird die Schifffahrt eingestellt. SWR Auch in Cochem steigt der Pegel der Mosel weiter an. Dieser Schiffsanleger ist bereits überschwemmt worden. SWR Winkler TV Weiter flussaufwärts, in Reil, kam es ebenfalls zu Überschwemmungen durch die Mosel. SWR Auch im benachbarten Enkirch stand das Wasser hoch und blockierte ganze Straßen. SWR Winkler TV Auch in Trier gab es Hochwasser. Mittlerweile geht das Wasser dort aber wieder zurück. SWR In Simmern im Hunsrück bereitete der Simmerbach den Anwohnern am Dienstag Sorge. In der Nacht zu Mittwoch entspannte sich die Lage dort aber. SWR Auch im pfälzischen Rammelsbach kam es zu Überschwemmungen - zum Beispiel von Straßen. SWR Nach der Flutkatastrophe im Sommer schaute man an der Ahr besonders genau auf die steigenden Pegelstände. Eine akute Gefahr bestand und besteht dort aber nicht, so der Kreis. SWR