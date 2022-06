Datenschützer: Rechtliche Bedenken beim Einsatz von Handy-Blitzern

In einem Pilotversuch testet die Polizei in Trier derzeit den Einsatz einer sogenannten Monocam, die Fotos von Autofahrern macht, die bei der Fahrt das Handy benutzen. Handysünder sollen so eindeutig überführt werden. Doch sind die Aufnahmen der Monocam rechtlich unbedenklich? Der Landesbeauftragte für Datenschutz in Rheinland-Pfalz, Dieter Kugelmann, ist skeptisch.

Programmtipp Mehr zum Thema sehen Sie heute ab 20:15 Uhr in Zur Sache Rheinland-Pfalz im SWR Fernsehen und anschließend in der ARD Mediathek.