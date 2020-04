Die Corona-Regeln sollen in den kommenden Wochen gelockert werden. Ist das auch in der schwer angeschlagenen Tourismus-Branche möglich? Ja, sagt Albrecht Ehses von der Industrie- und Handelskammer Trier. „Die Unternehmen sind natürlich auch hier sehr engagiert, alles einzuhalten, was die Hygienemaßnahmen betrifft und auch die Abstandsregeln einzuhalten. Hier wird jeder dafür sorgen, dass es für die Gäste keine Gefahr gibt.“ mehr...