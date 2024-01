So viel Sonne wie unter der Woche gibt es zum Wochenende hin nicht mehr. In Koblenz gab es beispielsweise am Donnerstag noch sieben Sonnenstunden, am Freitag ist es nur noch eine und am Wochenende versteckt sich die Sonne komplett hinter den Wolken. Es bleibt bei bis zu -8 Grad in der Nacht und 2 Grad am Tag weiter kalt und am Sonntag kann es örtlich auch wieder schneien.