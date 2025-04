per Mail teilen

Ein neues Hochdruckgebiet bringt Frühlingswetter nach Rheinland-Pfalz, wie Wetterexperte Sven Plöger erklärt. Zwar beginnt der Dienstag noch frostig bei -1 bis 4 Grad am Morgen, aber danach steigen die Temperaturen auf bis zu 15 Grad. Dazu weht ein frischer Wind aus dem Nordosten. In den nächsten Tag bleibt es frühlingshaft bei mehr als 20 Grad. Allerdings fehlt den Pflanzen der Regen: Im März war es zu trocken und es ist auch kein Niederschlag in Sicht.