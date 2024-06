Das Wochenende startet mit Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad, am Vormittag kann es entlang des Rheins immer wieder regnen. Am Samstagnachmittag bleibt es dann trocken und die Höchstwerte steigen auf 16 bis 22 Grad. Danach zunächst wechselhaft in Rheinland-Pfalz mit Sonne und Regen, bevor am Dienstag erstmals die 30-Grad-Marke geknackt werden könnte.