Jutta Paulus und Romeo Franz bewerben sich um den Spitzenplatz der rheinland-pfälzischen Grünen für die Europawahl. Das kündigten die Landesvorsitzenden am Mittwoch an. Welcher der beiden Kandidaten das Rennen macht, wird sich bei der Landesdelegiertenversammlung am kommenden Samstag in Idar-Oberstein entscheiden.