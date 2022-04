Checkliste: Das muss ich beim Fahrradkauf beachten

Wer aktuell versucht, ein Fahrrad zu kaufen, scheitert meist schon an der Verfügbarkeit. Wenn es doch klappt, dann gibt es einiges zu beachten: Eine kleine Checkliste.

Wenn Lieferkettenprobleme und eine steigende Nachfrage zusammentreffen, dann kann schnell das passieren, was die meisten Fahrradhändler und -händlerinnen seit mindestens zwei Jahren erleben: Die Ausstellungsräume sind leergefegt und Wartezeiten bis zu drei Jahren nicht unüblich. Doch ab und an schaffen es Radfahrende dann doch, ein begehrtes Zweirad zu ergattern. Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Gefährt sind, dann sollten Sie folgende Hinweise beachten.

Wie komme ich aktuell überhaupt an ein Fahrrad?

Was, wenn mein Wunschfahrrad nicht verfügbar ist?

Was muss ich beim Kauf beim Händler beachten?

Was muss ich beim Kauf im Onlineshop beachten?

Was muss ich beim Kauf über eine Drittplattform beachten?

Welche Informationen können sonst noch helfen?

Fahrräder sind globale Produkte, sagt Sara Tsudome, Geschäftsführerin vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) in Rheinland-Pfalz. Wenn Lieferketten, wie während der Corona-Pandemie, durch Lockdowns oder Personalausfälle gestört sind, kommt es schnell zu einem Mangel am fertigen Produkt.

Tsudome hat trotzdem einige Tipps, wie die Menschen an ihr Fahrrad kommen. "Einfach zum Händler gehen und schauen, was verfügbar ist", ist ihr ganz praktischer aber auch naheliegender Tipp für alle, die zeitnah ein Bike möchten. Dabei sollten die Fahrrad-Interessenten flexibel sein und nicht unbedingt auf ein bestimmtes Modell oder eine Marke festgelegt sein. Das gelte für alle, die auf jeden Fall ein neues bräuchten, weil das alte kaputt ist oder keins im Haushalt existiert. Wer "nur" ein neues möchte, der könne natürlich auch die Zeit warten, bis das Wunschrad verfügbar ist, so Tsudome.

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Rad, welches man sich ausgesucht hat - egal ob beim Händler oder online - nicht in der passenden Rahmengröße oder Ausstattung verfügbar ist, ist aktuell leider nicht gering. Auch in diesem Fall rät Tsudome vom ADFC Rheinland-Pfalz, dass die Kaufinteressenten flexibel blieben und entweder ein ähnliches Rad nehmen würden oder schauen "ob es in anderen Städten in der Nähe oder online verfügbar ist". Am Schluss sollte man immer nur kaufen, wenn man wirklich überzeugt sei, sagt Tsudome, dabei ist es gleich, ob es das Wunschfahrrad oder ein Ausweichmodell ist.

Auch hier gilt: flexibel sein. Michael Bachmann, Inhaber von "Michas Rad-Atelier" in Koblenz sagt, er rechne damit, dass bis zum Juli knapp 70 Prozent der bestellten Räder eintreffen werden. Dennoch sollte auf jeden Fall schon jetzt bestellt werden, damit man überhaupt noch eine Chance hat. Nachbestellen könne man nicht mehr, alle Fahrräder der Saison 2022 seien bereits von Geschäften und Ketten gekauft worden. Durch die Beratung könne man den Kaufinteressierten aber verfügbare Räder präsentieren.

Für Maximilian Heitkämper, Fachbereichsleiter Digitales und Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, steht an erster Stelle, dass sich Kaufinteressierte versichern, dass es sich um einen seriösen Shop handelt. "Gerade Fahrräder sind eine hochpreisige Sache", da sollten Käufer und Käuferinnen besonders vorsichtig sein. Er rät, immer das Impressum anzuschauen und die Adresse zu verifizieren.

Auch sollten die Zahlungsmöglichkeiten sicher sein. "Die sicherste Möglichkeit ist der Kauf auf Rechnung aber auch alle Zahlungsmittel, bei denen eine Rückabwicklung möglich ist, wie Lastschrift und Drittanbieter wie Paypal, sind sicher." Insgesamt habe die Verbraucherzentrale aber nicht oft mit Anfragen zum Online-Fahrradkauf zu tun. Es gebe zwar auch in diesem Segment Fakeshops, aber nicht mehr oder weniger als in anderen Bereichen.

Sara Tsudome vom ADFC sagt, dass sich Kaufinteressierte vorher informieren sollten, wie Gewährleistung, die Wartung und eine mögliche Haftung geregelt sind. Für Heitkämper von der Verbraucherzentrale sollte besondere Vorsicht herrschen, wenn ein Modell in einem Onlineshop deutlich günstiger ist als bei der Konkurrenz.

Da helfe auch mal der Griff zum Telefon um den Anbieter anzurufen und sich zu vergewissern, dass alles mit rechten Dingen zu geht. Auch bei einer möglichen Servicepauschale, die zum Kauf angeboten wird, sollten Interessierte im Internet gründlich nachdenken, so Heitkämper. "Vielleicht ist es günstiger, zur Fahrradwerkstatt in der Nachbarschaft zu gehen, als Wartung und Reperatur beim Verkäufer durchführen zu lassen, wenn der weit weg ist."

Wenn man Geld sparen möchte oder wenn das Wunschfahrrad im Handel ausverkauft ist, schaut man gerne auf Drittplattformen wie Ebay Kleinanzeigen nach Fahrrädern. Dort werden diverse Zweiräder angeboten, doch auch bei so einem Privatverkauf gibt es einiges zu beachten. "Auf keinen Fall Geld überweisen, bevor man das Fahrrad gesehen hat", sagt Maximilian Heitkämper von der Verbraucherzentrale. Am besten das Fahrrad und Geld persönlich austauschen und "einen Freund oder Zeugen mitnehmen".

Bei hochpreisigen Rädern biete es sich auch an, zu vereinbaren, das Rad erst von einem Fachmann begutachten zu lassen, bevor es gekauft werde, sagt der Verbraucherschützer. Auch sollte die Rechnung zumindest in Kopie übergeben werden, damit ausgeschlossen werden kann, dass es sich um Hehlerware - also geklaute Fahrräder - handelt und eine mögliche Gewährleistung auf den neuen Besitzer übergeht.