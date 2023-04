Das Leiden der Hähne

Das Thema der artgerechten Tierhaltung gewinnt immer mehr an gesellschaftlicher Bedeutung und erhält entsprechend mehr Aufmerksamkeit durch den Lehrplan. In der 5./6. Klasse wird im BNT-Unterricht über die Haltungsbedingungen für Tiere in der Produktion gesprochen und diese werden im Hinblick auf das natürliche Verhalten von Tieren bewertet.

Im Ethik-Unterricht der Mittelstufe werden diese Bedingungen und der allgemeine Umgang von Menschen mit Tieren erörtert und bewertet.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist auch die zunehmende Nitratbelastung des Grund- und Trinkwassers durch die Viehhaltung. Dies kann im Geographieunterricht bei der Behandlung des Themenkomplexes “Globale Herausforderungen” genauer betrachtet werden. Aber auch in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern ist dies interessant, da es für viele Landwirte eine existenzielle Frage ist, wie sie ihren Hof weiterführen.