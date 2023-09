per Mail teilen

"Demokratie in der Krise oder Krise der Demokraten?" Darüber diskutieren am 13. September im Demokratieforum auf dem Hambacher Schloss die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang, die Leiterin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, Ursula Münch, und der Politikwissenschaftler Marcel Lewandowsky mit Moderator Michel Friedman.