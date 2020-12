per Mail teilen

2020 ist Beethoven-Jahr. Geboren wurde der Komponist in Bonn. An welchem Tag genau, das weiß man nicht, nur das Taufdatum ist bekannt. Der 17.12.1770. Also vor 250 Jahren. Beethoven hatte enge Verbindungen ins heutige Rheinland-Pfalz, nämlich nach Koblenz. Dort steht das Geburtshaus seiner Mutter, das heute ein Museum ist.