Das ändert sich im Juli in RLP

Die zweite Jahreshälfte bringt den Menschen in Rheinland-Pfalz einige Neuerungen: Rente und Mindestlohn steigen, das Dampfen wird teurer und die Grundsteuererklärung steht an. Die Änderungen in der Übersicht.

1. Die Renten steigen

2. Der Mindestlohn wird erhöht

3. Supermärkte nehmen Elektroschrott

4. Pfandpflicht für Plastikflaschen

5. Dampfen wird teurer

6. Grundsteuererklärung wird fällig

7. Online-Verträge einfacher kündigen

Seniorinnen und Senioren dürfen sich freuen: Die Rentenanpassung fällt dieses Jahr so stark aus wie schon lange nicht mehr. Die Renten steigen im Westen um 5,35 Prozent, im Osten um 6,12 Prozent. In Deutschland profitieren rund 21 Millionen Menschen davon, in Rheinland-Pfalz sind es rund 641.000. Grund sind die höheren Einnahmen der Rentenkasse: Trotz Corona gab es ein dickes Plus bei den beitragspflichtigen Löhnen.

Schon im Januar wurde der Mindestlohn in Deutschland auf 9,82 Euro angehoben, jetzt steigt er auf 10,45 Euro. Ab Oktober soll er dann 12 Euro betragen. Die Erhöhung des Mindestlohns war im Bundestagswahlkampf ein zentrales Thema des heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD). Nach Angaben der Bundesregierung bekommen über sechs Millionen Menschen den neuen Mindestlohn.

Praktisch: Verbraucherinnen und Verbraucher in Rheinland-Pfalz können ab Juli ihre alten Elektrogeräte in Supermärkten und Discountern abgeben. Bedingung ist, dass Handys, Wasserkocher & Co. nicht größer als 25 Zentimeter sind. Auch Lebensmittelgeschäfte, die zeitweise Elektroware verkaufen und eine Verkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern haben, müssen Elektroschrott kostenlos annehmen. Gleiches gilt übrigens für Online-Händler.

Das Pfandsystem in Rheinland-Pfalz wird ausgeweitet: 25 Cent Pfand wird jetzt auch für Getränke in Einwegplastikflaschen oder Einwegdosen erhoben. Die Regelung gilt eigentlich schon seit Januar dieses Jahres, die Händlerinnen und Händler hatten allerdings eine Übergangsfrist bis Juli, um sie umzusetzen. Eine Ausnahme gibt es noch für Milch und Milchmischgetränke: Hier kommt die Pfandpflicht erst in zwei Jahren.

Raucherinnen und Raucher haben es im Geldbeutel bemerkt: Die Preise für Tabakprodukte wurden im Januar angehoben. Im Juli folgen die Preise für sogenannte Liquids, die in E-Zigaretten und in Tabakerhitzern genutzt werden. Auch sie werden mit der Tabaksteuer belegt - unabhängig davon, ob die Flüssigkeiten nikotinhaltig sind oder nicht. Die Steuer liegt bei 16 Cent pro Milliliter Liquid. Sie soll bis 2026 schrittweise auf 32 Cent steigen.

Inzwischen dürften alle Hauseigentümerinnen und -eigentümer Post bekommen haben, denn sie müssen ab 1. Juli ihre Grundsteuererklärung digital beim zuständigen Finanzamt einreichen. Abgefragt werden in Rheinland-Pfalz unter anderem die Grundstücksgröße, die Wohnfläche oder die Immobilienart. Für eine Antwort ist bis Ende Oktober Zeit. Hintergrund der Abfrage ist die Neuberechnung der Grundsteuer. Der neue Satz soll ab 2025 erhoben werden.

Wer einen Vertrag online abschließt, kann ihn jetzt auch online kündigen - dafür müssen die Unternehmen auf ihrer Webseite einen Kündigungsbutton einrichten. Das gilt beispielsweise für Fitnessstudios, Online-Dienste oder Handyanbieter. Neu ist auch: Wenn am Telefon Energielieferungsverträge vereinbart werden, müssen sie schriftlich bestätigt werden. Das bedeutet: Es ist für Anbieter deutlich schwieriger, Verbraucherinnen und Verbrauchern telefonisch einen Vertrag unterzuschieben.