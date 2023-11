Das Prinzip von "Buy now, pay later" (zu Deutsch: Jetzt kaufen, später bezahlen) steht dafür, etwas online kaufen zu können, ohne direkt bezahlen zu müssen. Zahlungsdienstleister, wie Klarna oder PayPal, bieten dabei an, auch geringe Beträge in Raten bezahlen zu können oder die Zahlungsfrist (meistens 14 oder 30 Tage) ohne Aufpreis zu verschieben. Der Vorschuss kommt nicht vom Verkäufer oder einer Bank, sondern vom Zahlungsdienstleister selbst. Ein Kreditantrag ist dafür nicht notwendig. Ist die Zahlungsfrist schließlich erreicht und das Konto nicht gedeckt, entstehen zusätzliche Gebühren.