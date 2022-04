Show "Dankwelle" berührt die Zuschauer in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Am Donnerstag hat in Bad Neuenahr-Ahrweiler die achttägige Großveranstaltung "Dankwelle" begonnen. In einer emotionalen Show wurden mithilfe von Licht, Laser und Wasser riesige, von Musik untermalte Bilder erzeugt, die zum Teil an die Flut erinnerten. Für Betroffene und Helfer war der Eintritt frei.