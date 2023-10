Daniel Stich als SPD-Spitzenkandidat für Europawahl nominiert

per Mail teilen

Daniel Stich soll der Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen SPD zur Europawahl werden. Endgültig entschieden werden soll darüber in gut zwei Wochen.

Wie der SPD-Landesvorstand am Freitagabend mitteilte, wurde der 46-Jährige einstimmig nominiert. Die finale Entscheidung über die Landesliste wollen die Sozialdemokraten am 4. November treffen.

Der SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz bezeichnete Stich als überzeugten Europäer. "Mit seinen Erfahrungen in der Partei und in den Ministerien in Rheinland-Pfalz kennt er unser Land und wird es auf europäischer Ebene gut vertreten."

Stich arbeitet aktuell als Ministerialdirektor beim Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit. Zuvor war er unter anderem Landesgeschäftsführer und Generalsekretär des SPD-Landesverbands Rheinland-Pfalz. Aktuell ist er dessen Schatzmeister.

Andere Parteien haben bereits ihre Spitzenkandidaten gekürt

CDU und Grüne in Rheinland-Pfalz hatten ihre Spitzenkandidaten für die Europawahl bereits im Sommer bestimmt. Die CDU in RLP geht mit Christine Schneider als Spitzenkandidatin in den Europawahlkampf 2024, die Landes-Grünen mit Jutta Paulus. Die Freien Wähler hatten bereits im März Joachim Streit zu ihrem Spitzenkandidaten gewählt.

Die Europawahl findet nächstes Jahr im Juni statt.