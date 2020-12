per Mail teilen

Für den Autokonzern Daimler lief es in letzter Zeit alles andere als gut: Erst der Diesel-Skandal - und dann Corona. Der Absatz brach ein, die Produktion stand lange still. Heute gab es mal Positives zu verkünden. Daimler stellte den ersten Lkw mit Brennstoffzellen-Technik vor. Entwickelt auch von Experten aus dem Lkw-Werk in Wörth.