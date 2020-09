per Mail teilen

Eigentlich hätte Daimler auf der IAA in Hannover seine neuen Busse und Lkw präsentiert. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Automesse jedoch abgesagt und die Vorstellung stattdessen in kleinem Rahmen in das pfälzischen Wörth verschoben. Ein Thema neben den neuen Fahrzeuge war die Lage des dortigen Werks für Schwer-Lkw.