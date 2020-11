per Mail teilen

Die Betriebsräte der Lastwagensparte von Daimler befürchten einen massiven Stellenabbau. Betroffen ist auch das Mercedes-Benz-Lkw-Werk in Wörth.

Dort produzieren etwa 10.000 Mitarbeiter 470 Lastwagen pro Tag. Weitere Standorte gibt es in Mannheim, Gaggenau und Kassel. In einem Schreiben der Betriebsräte, das dem SWR vorliegt, heißt es, das Unternehmen habe in einem Gespräch zukünftige Varianten vorgestellt.

Ein Beschäftigungsszenario sehe die Halbierung der heutigen Belegschaft vor. In Deutschland arbeiten rund 30.000 Menschen in der Nutzfahrzeugsparte von Daimler. Diese Variante halten die Betriebsräte zwar für unwahrscheinlich, weil sie keine Investitionen in neue Produkte vorsieht. Trotzdem sehen sie Handlungsbdarf und wollen zusammen mit der Gewerkschaft IG Metall eine Kampagne ins Leben rufen.

Keine Aussage vom Konzern

Eine Unternehmenssprecherin wollte sich gegenüber dem SWR nicht zu dem Thema äußern. Wie auch an den Pkw-Standorten des Autobauers finden bei Daimler Truck im Moment Gespräche statt, um den Sparplan des Konzerns umzusetzen. Für den Lkw-Bereich fand am Mittwoch das Auftaktgespräch statt. Im Pkw-Bereich laufen die Verhandlungen schon seit einigen Wochen.