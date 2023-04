Dachstuhl brennt am Marktplatz Neuerburg lichterloh

Lichterloh stand der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Neuerburg in der Nacht zum Sonntag in Flammen. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr war mit über 90 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnte ein Übergreifen auf die Nachbarhäuser verhindern.