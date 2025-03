Die Deutsche Bahn hat in der Pfalz aus der Sicht von Jägern die Aktivität von Dachsen viel zu lange ignoriert. So hätten die Tiere die Bahnstrecke Bad Dürkheim-Deidesheim immer weiter aushöhlen können. Die Dachse jetzt wieder aus dem Bahndamm zu vertreiben, sei ein großes Problem, so der Vorsitzende Bezirksjäger. SWR-Reporter Heiko Wirtz war mit einem Jäger und einem Naturschützer an der gesperrten Bahnstrecke unterwegs.