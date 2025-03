Dachsbau crasht Zugverkehr, Trauerfeier für Mertin, Es bleibt kühl

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Schneefall im Hunsrück

So wird das Wetter heute

Das wird heute wichtig

Schneefall im Hunsrück In sechs Tagen ist Frühlingsanfang, aber offenbar nicht im Hunsrück. Dort hat es gestern Abend kräftig geschneit. Fünf Zentimeter Schnee lag bei Thalfang auf der Straße. Die Fahrerin eines Transporters hatte Glück im Unglück. Wie die Polizei Morbach mitteilte, kam die Frau auf der schneeglatten Landstraße zwischen Thalfang-Bäsch und Deuselbach ins Rutschen und landete im Graben. Der Frau ist nichts passiert. Ihr Transporter musste aber mit einem Kran aus dem Graben gehoben werden. Winkler TV So wird das Wetter heute Die Winterjacken solltet ihr weiterhin griffbereit halten, denn es bleibt recht kühl. Zwischen drei und neun Grad erreichen die Höchstwerte heute bei uns in Rheinland-Pfalz. Dazu gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken mit vereinzelten Schauern. In höheren Lagen kann sogar Graupel und Schnee fallen. Alle weiteren Details und wann wir die Sonne wieder mehr zu Gesicht kriegen, weiß unser SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Video herunterladen (27,7 MB | MP4) Das wird heute wichtig In Koblenz findet die Trauerfeier für den verstorbenen rheinland-pfälzischen Justizminister Herbert Mertin statt. Der FDP-Politiker war am 21. Februar überraschend gestorben. Neben anderen werden Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Landtagspräsident Hendrik Hering (beide SPD) in der Basilika Sankt Kastor sprechen. Für den Tag der Trauerfeier wurde Trauerbeflaggung an öffentlichen Gebäuden angeordnet, wie die Staatskanzlei mitteilte. Nach der Sperrung der viel befahrenen Bahnstrecke Landau - Winden in der Südpfalz hat die Bahn für heute weitere Informationen angekündigt. Ein Bahndamm am Stadtrand von Landau ist von einem Dachsbau unterhöhlt. Das Gleisbett hat sich abgesenkt. Über die gesperrte Strecke fahren normalerweise zwei Mal in der Stunde Züge von Neustadt über Landau nach Karlsruhe. Vor 80 Jahren wurde Zweibrücken im Zweiten Weltkrieg durch einen Bombenangriff zerstört. Die Stadt erinnert heute unter dem Motto "Zweibrücken für Frieden, Freiheit und Demokratie" daran. Am späten Nachmittag findet eine Kundgebung auf dem Hallplatz statt.