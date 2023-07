Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:58 Uhr Cyberbunker-Fall landet vor dem Bundesgerichtshof Wir erinnern uns vermutlich alle an die Aufdeckung der "hollywoodreifen" Darknet-Geschäfte im Cyberbunker von Traben-Trarbach. Über die Server dort liefen von 2014 bis 2019 Drogendeals im Wert von vielen Millionen Euro, außerdem Datenhehlerei, Computerangriffe und Falschgeldgeschäfte. Insgesamt ging es um knapp 250.000 Straftaten. Jetzt landet der Fall vor dem Bundesgerichtshof (BGH) und wird dort am 24. August verhandelt. Im Prozess vor dem BGH wird es unter anderem darum gehen, ob die Beschuldigten für die Inhalte der von ihnen betriebenen Server verantwortlich gemacht werden können.

8:46 Uhr Vor 38 Jahren: "Live Aid" in London und Philadelphia Bryan Adams, David Bowie, Eric Clapton, Elton John, Tina Turner, Queen: Die Liste der Topstars, die heute vor 38 Jahren bei "Live Aid" auftraten, ist gefühlt endlos. Umgerechnet ca. 200 Millionen D-Mark wurden damals für die Hungerhilfe in Afrika gesammelt. Ich kann euch diesen Podcast der Kollegen von SWR1 ans Herz legen. Vielleicht habt ihr im Lauf des Tages oder am Abend ja Lust, euch einmal in eine Zeitmaschine zu begeben. Audio herunterladen (37,9 MB | MP3)

8:14 Uhr Es gibt sie noch: Die Baustelle, die im Zeit- und Kostenplan liegt! Im Februar erfolgte bei Imsweiler im Donnersbergkreis der Durchstich: Ein neuer 400 Meter langer Tunnel soll die Ortsumfahrung der B48 werden. Laut dem Leiter des Landesbetriebs Mobilität ein "riesen Ding". In ungefähr einem Monat soll es losgehen mit der Innenverschalung und damit liegt die Baustelle im Zeit- und Kostenplan. 66 Millionen Euro sind für das Projekt angesetzt, im Sommer 2025 sollen die ersten Autos durch den Tunnel rollen.

7:51 Uhr Der 13. Juli - Historisches Angeberwissen ... 2013: In Sanford/Florida spricht ein Geschworenengericht den angeklagten Weißen George Zimmerman frei. Dieser hatte auf einer Bürgerwehr-Patrouille den 17 Jahre alten Schwerzen Trayvon Matin erschossen - er berief sich auf Notwehr. Das Urteil löst heftige Proteste aus. ... 1948: Die evangelischen Kirchen aller Besatzungszonen in Deutschland billigen in Eisenach die "Grundordnung» der «Evangelischen Kirche in Deutschland" (EKD). ... 1878: Der Berliner Kongress wird beendet, auf dem die europäischen Großmächte die territorialen Verhältnisse auf dem Balkan neu geregelt haben. ... 1870: Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck manipuliert die "Emser Depesche" und bereitet publizistisch den Krieg gegen Frankreich vor.

7:42 Uhr Hitzehilfe für Obdachlose Jeder von uns kennt vermutlich die "Kältebusse", mit denen sich im Winter um Obdachlose in den Städten gekümmert wird. Doch auch die Sommer mit immer längeren Hitzeperioden werden für viele Wohnungslose zum Problem. Mein Kollege Fabian Müller war mit dem Sozialmediziner Gerhard Trabert in Mainz unterwegs: Der verteilt Wasser, Sonnencreme und Kopfbedeckungen an Obdachlose in Mainz.

7:26 Uhr Lkw fährt mit offener Heckklappe: Schotter auf der Autobahn Nachdem ein Lkw gestern auf der A63 bei Klein-Winternheim in Richtung Alzey große Mengen Schotter verloren hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Lkw-Fahrer sei nach einem kurzen Stopp trotz offener Heckklappe weitergefahren. Die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden, deswegen bildete sich im Berufsverkehr gestern Abend ein langer Stau, der bis auf die A60 reichte.

7:13 Uhr Der Blick über den Tellerrand hinaus Der Europäische Gerichtshof beschäftigt sich heute mit der Impfpflicht im Gesundheitswesen in Italien. Eine freigestellte Mitarbeiterin eines Krankenhauses, die in der Zeit nicht bezahlt wurde, hatte geklagt. Wir bleiben in Italien, denn heute gibt es dort eine Verhandlung des höchsten Verwaltungsgerichts Italiens über einen Abschussbefehl für die Problembärin "JJ4" aus Trentino-Südtirol. Die Bärin hatte Anfang April einen Jogger in der Region Trentino-Südtirol angefallen und getötet. Daraufhin erließ der Regionalpräsident ein Dekret zur Tötung des Tieres. Aufgrund mehrerer Einwände vor Gericht wurde dieses bislang nicht umgesetzt. Nun könnte das höchste Verwaltungsgericht in Rom ein Urteil fällen. Tierschützer wollen die in der Zwischenzeit eingefangene Bärin in ein Reservat nach Rumänien bringen. Die Welthungerhilfe stellt um 10 Uhr ihren Jahresbericht für 2022 vor. Der Krieg Russlands in der Ukraine hatte weltweite Auswirkungen auf die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln. Nicht nur, weil die Exporte aus der Ukraine erschwert wurden, sondern auch durch die steigende Inflation. Krisen, Kriege und der Klimawandel sind noch immer große Probleme, wenn es um die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln geht.

7:02 Uhr Landau: Algen im Schwanenweiher werden entfernt Nach Angaben der Stadt haben sich die Algen durch die große Hitze der vergangenen Wochen ausgebreitet. Die Algen müssten nun entfernt werden, um für eine gute Wasserqualität im Weiher zu sorgen, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Algenwuchs sei aber ein ganz normaler Prozess in dem neuangelegten und befüllten Weiher im Ostpark der Stadt. Erst Ende 2022 wurde die Sanierung des Weihers abgeschlossen: Er wurde vertieft, um so einen besseren Lebensraum für Fische zu schaffen.

6:49 Uhr Was hat sich in Sachen Katastrophenschutz seit der Ahrflut getan? Seit der Flut im Juli 2021 soll der Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz verbessert werden. Wie weit sind wir zwei Jahre danach? Eine Kurzzusammenfassung: Helikopter mit Seilwinde: Der neue ADAC-Hubschrauber Christoph 66 ist in der Westpfalz stationiert. Außerdem sollen noch zwei neue Polizeihubschrauber mit Seilwinden ab 2024 einsatzbereit sein. Neue Feuerwehr-Fahrzeuge: Acht geländegängige Fahrzeuge wurden neu beschafft. Eines davon ist in Grafschaft (Kreis Ahrweiler) stationiert, die anderen werden noch ausgeliefert. Mit zwei Millionen Euro Förderung von RLP sollen weitere 35 wasserdurchfahrtsfähige und geländegängige Fahrzeuge beschafft werden. Sirenen-Warnsysteme: Im Ahrtal wurde ein neues Sirenen-Warnsystem im Dezember 2022 in Betrieb genommen. Auch andere Kommunen in RLP (u.a. Remagen) bauten und bauen neue Sirenensysteme auf und nutzen dazu ein Förderprogramm von Land und Bund. Cell-Broadcast: Das Digitale Warnsystem kann Benachrichtigungen an jedes Smartphone in einer Funkzelle senden. Das System ist seit Februar 2023 aktiv. Wie sieht es in eurer Region aus? Viele weitere Infos gibt es hier bei uns im Artikel. Rheinland-Pfalz Zweiter Jahrestag der Flutkatastrophe Katastrophenschutz in RLP: Was sich seit der Ahrflut getan hat Als Folge der verheerenden Ahrflut soll der Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz neu und besser aufgestellt werden. Das hat sich seit der Flut im Juli 2021 bisher verändert. 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell

6:10 Uhr So wird das Wetter in RLP Wahrscheinlich wenig überraschend - aber es ist und bleibt Sommer in Rheinland-Pfalz. Auch heute gibt es Sonne, allerdings kann die ein oder andere Wolke aufziehen, die dann auch mal was fallen lässt am Nachmittag, zum Beispiel Richtung Eifel. Dazu gibt es Temperaturen bis zu 27 Grad. Video herunterladen (29,8 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig Auch heute schauen wir auf die Regionen in Rheinland-Pfalz, die vor ziemlich genau zwei Jahren von der Flut betroffen waren. Unter anderem geht es um den Katastrophenschutz, der seitdem verbessert wurde, aber wir berichten auch über einen Mann, der die Versicherungssumme für sein Auto ausgeschlagen hat als Zeichen der Demut, dass seiner Familie nichts passiert ist. Die Verbraucherzentrale in Rheinland-Pfalz stellt heute ihren Jahresbericht vor. Dabei zeigen die Verbraucherschützer, was die Menschen im Land im vergangenen Jahr besonders beschäftigt hat. Aber auch, wo sie Firmen und Behörden besonders auf die Finger schauen musste. Vor allem die Themenschwerpunkte Energie und Finanzen stehen im Fokus. Zudem sollen angesichts des zweiten Jahrestages der Ahrflut der Stand in Sachen Elementarschadensversicherung beleuchtet werden. Die Landesregierung will heute in Person von Gesundheitsminister Clemens Hoch und Sozialminister Alexander Schweitzer (beide SPD) ihren Hitzeaktionsplan für Rheinland-Pfalz vorstellen. Darin soll aufgeführt werden, wie sich das Land gegen die immer extremeren Wetter im Sommer wappnen und die Bürger schützen will. Heute ist Startschuss für das Pilotprojekt "Telenotarzt". Mithilfe des Telenotarztes soll künftig eine digitale Beratung des Rettungsdienstes durch eine Notärztin oder einen Notarzt ermöglicht werden. Ziel ist die Qualitätssteigerung, indem beispielsweise auch Zeiten überbrückt werden können, bis ein Notarzt vor Ort eintrifft. Im SWR Sommerinterview ist heute Gordon Schnieder von der CDU zu Gast. Er wird unter anderem gefragt, wie es um das Profil der CDU steht, welchen Kurs die CDU bei der Asylpolitik fährt und wie schwer die Abgrenzung zur AfD fällt.