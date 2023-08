BGH überprüft das Urteil im Cyberbunker-Prozess

Er hat bundesweit Schlagzeilen gemacht, der Prozess um den Cyberbunker in einer früheren Nato-Anlage in Traben-Trarbach. Sieben Männer und eine Frau hatte das Landgericht Trier wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung verurteilt - teils zu langen Haftstrafen. Verteidigung und Staatsanwaltschaft hatten Revision eingelegt. Nun überprüft der Bundesgerichtshof in Karlsruhe den Fall.