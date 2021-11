Covid-19-Patienten werden auch nach Rheinland-Pfalz verlegt

Erste Covid-19-Patienten werden verlegt - nach Rheinland-Pfalz und in andere Bundesländer, die noch Kapazitäten in den Intensivstationen der Krankenhäuser haben. Rheinland Pfalz koordiniert die Transporte für Hessen, das Saarland und Baden Württemberg. Vier Patienten sind schon da, unter anderem an der Uni-Medizin in Mainz. Weitere könnten folgen.