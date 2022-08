Cosplayer treffen sich in Kaiserslautern

Sogenannte Cosplayer aus ganz Deutschland haben sich am Samstag im Japanischen Garten in Kaiserslautern getroffen. Der Begriff Cosplay setzt sich aus den englischen Worten "costume" und "to play" zusammen - also Verkleidung und spielen. So spielerisch und phantasievoll das auch aussehen mag - es steckt sehr viel Arbeit dahinter, bis man das Kostüm seiner bevorzugten Figur und ihr Verhalten auch möglichst originalgetreu darstellen kann.