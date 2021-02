Die Ausbreitung des Coronavirus bereitet auch der Wirtschaft Sorgen. Das zuständige Ministerium hat ein Spitzengespräch angekündigt.

Unternehmen in Rheinland-Pfalz spüren bei ihren Geschäften die ersten Auswirkungen des Coronavirus. Zudem müssen sie darauf achten, dass ihre Beschäftigten nicht erkranken. Deshalb haben zahlreiche Firmen Pandemiepläne vorbereitet.

Debeka-Mitarbeiter im Homeoffice

Die Debeka Versicherungsgruppe aus Koblenz hat bereits Anfang März reagiert und für ihre bundesweit 16.000 Mitarbeiter einen Teil ihres Pandemieplans aktiviert. Neben dem Verzicht auf Dienstreisen wurde auch die Bilanzpressekonferenz kurzfristig abgesagt und als Online-Pressekonferenz durchgeführt. Auch auf Großveranstaltungen wird verzichtet.

Damit gelten insbesondere für die 4.000 Mitarbeiter am Hauptsitz in Koblenz besondere Vorschriften. So beinhaltet der Krisenplan vermehrtes Arbeiten im Homeoffice. "Der konkrete Notfall wurde aber bisher noch nicht ausgerufen", sagte ein Debeka-Sprecher.

BASF rechnet mit Folgen für die Weltwirtschaft

Der BASF-Konzerns in Ludwigshafen besitzt seit der Sars-Epidemie 2003 einen stufenweisen Pandemieplan. Ein Krisenteam analysiert täglich die neuen Informationen über das Coronavirus. Wichtig sei, nicht in Panik zu verfallen, sondern schrittweise und umsichtig zu reagieren, betonte BASF-Chef Martin Brudermüller unlängst.

Folgen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Sars-CoV-2 seien eine geringere Nachfrage und Produktionsausfälle in vielen Branchen, sagte Brudermüller vor kurzem bei Vorlage der Jahreszahlen. Vor allem im ersten und zweiten Quartal rechnet BASF mit negativen Effekten. "Ich warne davor, zu früh Entwarnung zu geben, nur weil die Zahlen der Erkrankten in China zurückgehen", unterstrich der BASF-Chef. Er erwarte nicht, dass die Coronavirus-Effekte im Jahresverlauf vollständig ausgeglichen werden können.

Am Sonntag bestätigte das Unternehmen, dass ein in Ludwigshafen beschäftigter Mitarbeiter aus Neustadt/Weinstraße positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde. "Der werksärztliche Dienst der BASF arbeitet weiter eng mit den zuständigen Behörden zusammen und erwägt in Absprache mit den Behörden im Umfeld des betroffenen Mitarbeiters weitere Maßnahmen", teilte ein Sprecher des Unternehmens mit.

Märkte in Italien und China wichtig für Bitburger Braugruppe

Auch die Bitburger Braugruppe rechnet wegen der Auswirkungen des grassierenden Coronavirus mit möglicherweise eintrübenden Geschäften im Ausland. Der Markt in Italien sei für das Unternehmen einer "der ganz großen Absatzmärkte", sagte der Sprecher der Geschäftsführung, Axel Dahm, in Bitburg. Derzeit sei nicht absehbar, wie sich das Thema Coronavirus auswirken werde in Bezug auf Gastronomie und in Bezug auf Veranstaltungen. "Das könnte uns natürlich dort auch zurückwerfen".

Auch der Markt in China und in anderen asiatischen Ländern werde in 2020 als "schwierig" angesehen. 2018 hatte China bei der Gruppe noch einen Anteil von zehn Prozent am Auslandsgeschäft. 2019 sei der Anteil auf fünf Prozent gesunken. "Wir hatten uns vorgenommen, in China wieder aufzuholen. Aber das werden wir definitiv nicht hinbekommen", sagte Dahm.

Das Wirtschaftsministerium in Mainz kündigte ein Gespräch mit Vertretern der Wirtschaft für Dienstag an. Dabei gehe es um einen Austausch zur Lage und zu möglichen Maßnahmen. Es sollten gemeinsame Vorbereitungen geben, um die Folgen der Verbreitung des Coronavirus für die Wirtschaft zu begrenzen.