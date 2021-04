Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen in der Westpfalz bis zum 10. April 2021.

Samstag (10. April)

+++ Sauna-Erweiterung wegen Corona auf Eis gelegt +++

Die geplante Erweiterung der Saunalandschaft im Felsland Badeparadies in Dahn liegt derzeit auf Eis. Ein Sprecher der Stadtwerke Dahn sagte, zunächst müsse man den Verlauf der Corona-Pandemie abwarten. Wegen der Ansteckungsgefahr sind Schwimmbad und Sauna in Dahn seit Monaten geschlossen, eine Öffnung sei derzeit noch nicht absehbar. Ursprünglich war geplant, die Saunalandschaft für 700.000 Euro zu erweitern. Das Geld sei bereits im Haushaltsplan 2022 eingestellt gewesen. Nun müsse aber nach dem Ende der Schließung neu beraten werden, in welchem Umfang Umbauten finanzierbar seien.

Freitag (9. April)

+++ Pirmasens verlängert Allgemeinverfügung +++

17:35 Uhr

Die Stadt Pirmasens muss ihre Allgemeinverfügung zum Schutz der Bevölkerung vor dem Coronavirus verlängern. Das hat Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) mitgeteilt. Die aktuelle Verfügung, die die Verschärfung der Corona-Maßnahmen beinhaltet, laufe zwar am Sonntag aus, allerdings seien die Voraussetzung für eine Aufhebung der Maßnahmen nicht erfüllt. Damit die Maßnahmen gelockert werden könnten, müsse der Inzidenzwert an sieben Tagen in Folge unter 100 liegen. Solange das nicht der Fall ist, seien der Stadt die Hände gebunden, erklärt Zwick. Die Stadt Pirmasens war Mitte März vom Land gezwungen worden die Corona-Maßnahmen zu verschärfen, weil der Inzidenzwert stark gestiegen war. Seitdem gelten unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre und zusätzliche Kontaktbeschränkungen.

+++ Kaiserslautern und Zweibrücken führen Luca-App ein +++

17:10 Uhr

Kontaktnachverfolgung mittels App und QR-Code statt Papierkrieg mit Zetteln und Stift. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wollen Kaiserslautern und Zweibrücken nun die Luca-App flächendeckend einführen.

+++ Kreis Kaiserslautern verlängert Allgemeinverfügung +++

15:20 Uhr

Der Landkreis Kaiserslautern verlängert seine Allgemeinverfügung und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen. Landrat Ralf Leßmeister (CDU) teilte mit, dass er dazu gezwungen sei, weil die 7-Tage-Inzidenz weiterhin den Wert 50 überschreitet. Demnach darf weiterhin der Breitensport nur eingeschränkt stattfinden, Kundenkontakte in Geschäften sind nur vereinzelt und mit Termin möglich. Lockerungen seien erst wieder möglich, wenn der Inzidenzwert unter 50 sinke. Davon ist der Kreis aktuell aber noch weit entfernt: Der Inzidenzwert stieg heute auf 104,7 und damit über die kritische Marke von 100. Sollte der Inzidenzwerte länger als drei Tage über 100 liegen, drohen weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen im Kreis Kaiserslautern. Aktuell gilt überall in Rheinland-Pfalz die Corona-Warnstufe Rot.

+++ DRK-Mitarbeiter bedroht +++

15:10 Uhr

Eigentlich wollen sie nur helfen, trotzdem werden sie immer wieder bedroht: Rettungskräfte. Jetzt hat es DRK-Mitarbeiter in Zweibrücken getroffen. Sie erhielten Drohmails.

+++ Besuchsverbot in Nardini Klinikum erneut verlängert +++

10:50 Uhr

Das Besuchsverbot im Nardini Klinikum in Zweibrücken ist erneut verlängert worden. Wie eine Sprecherin mitteilt, hätte es eigentlich morgen aufgehoben werden sollen. Das Krankenhaus habe sich allerdings dazu entschlossen, das Besuchsverbot bis zum 19. April auszudehnen. Hintergrund ist, dass es unter Patienten und Personal unklare Corona-Infektionslagen gebe. Das Klinikum lässt nur kurzzeitige Besuche für Eltern minderjähriger Patienten, für rechtliche Betreuer und für Angehörige von Sterbenden zu.

+++ Altenheime gegen weitere Corona-Lockerungen +++

9:00 Uhr

Viele Altenheime in der Westpfalz sperren sich trotz der Corona-Schutzimpfungen momentan gegen weitere Lockerungen in ihren Einrichtungen. Das haben die Heime auf SWR-Anfrage mitgeteilt. In Altenheimen in Kaiserslautern, Bruchmühlbach-Miesau, Zweibrücken und Kirchheimbolanden sind teilweise mehr als 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner geimpft. Nach Angaben des DRK-Seniorenzentrums in Kaiserslautern könnten die Bewohner deshalb beispielsweise wieder gemeinsam frühstücken. Trotz der Impfungen sei es aber wichtig, die Menschen in den Altenheimen weiter zu schützen – wegen der Mutationen und weil noch nicht alle Mitarbeiter geimpft seien. Der Leiter des Johann-Hinrich-Wichern-Hauses in Zweibrücken wünscht sich im Einzelfall Lockerungen für Seniorenheime; zum Beispiel dort, wo die Inzidenzwerte niedrig seien. Außerdem seien inzwischen neben den Bewohnern auch viele Besucher gegen Corona geimpft.

Donnerstag (8. April)

+++ Präsenzunterricht ab Montag wieder erlaubt +++

18:10 Uhr

Ab kommenden Montag gibt es an allen Schulen in Pirmasens wieder Präsenzunterricht. Das hat die Stadt mitgeteilt. Demnach werde die derzeit gültige Allgemeinverfügung zur Regelung des Schulbetriebs nicht mehr verlängert. Darauf haben sich Stadtverwaltung, Schulen und die Aufsichts- und Dienstleistungdirektion (ADD) geeinigt. Seit Mitte März war in Pirmasens wegen der hohen Corona-Inzidenzzahlen der Präsenzunterricht an allgemeinbildenden Schulen ab Klassenstufe 7 sowie an den Berufsbildenden Schulen verboten. Lediglich Grundschüler, Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufen sowie der Förderschulen wurden weiterhin vor Ort unterrichtet.

+++ Ab heute strengere Corona-Regeln in Kaiserslautern +++

6:30 Uhr

In Kaiserslautern gelten ab heute wieder schärfere Corona-Maßnahmen. Grund dafür ist der Inzidenzwert. Dieser liegt nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes seit mehreren Tagen hintereinander über der Marke von 50. Unter anderem darf in Geschäften ab sofort nur noch mit einem Termin eingekauft werden.

Mittwoch (7. April)

+++ Einzelhändler in Pirmasens klagen nun doch vor OVG +++

16:35 Uhr

Die Einzelhändler in Pirmasens ziehen mit ihrer Klage gegen die Corona-Einschränkungen nun doch vor das Oberverwaltungsgericht in Koblenz. Am Dienstag hatte das Verwaltungsgericht in Neustadt den Eilantrag einer Händlerin aus Pirmasens abgewiesen. Damit darf der Einzelhandel in der Stadt weiterhin nur nach Terminvergabe für Kunden öffnen. Einzelhandelssprecher Erich Weiss hatte zunächst angekündigt, dass man abwarten wolle, wie sich die Pandemie-Lage weiter entwickle. Nach Rücksprache mit einem Anwalt sei man aber nun zu dem Schluss gekommen, doch vor das Oberverwaltungsgericht zu ziehen. Das Gericht müsse unter anderem klären, warum zum Beispiel Blumengeschäfte zu den privilegierten Branchen gehörten, die ohne besondere Einschränkungen öffnen dürften. Man könne genauso gut argumentieren, dass Menschen auch Kleidung zum Leben bräuchten. Im Saarland und in Nordrhein-Westfalen hätten die Oberverwaltungsgerichte in ähnlichen Fällen jeweils zugunsten der Händler entschieden. Seit Mitte März greift in Pirmasens die sogenannte Corona-Notbremse. Auch die Stadt Pirmasens hatte die Händler dazu ermutigt mit ihrer Klage vor das OVG zu ziehen.

+++ Zweibrücken mit landesweit niedrigster Inzidenz +++

15:50 Uhr

Die Stadt Zweibrücken hat landesweit den niedrigsten Corona-Inzidenzwert. Mit einer Inzidenz von 32,2 ist die Stadt in die Corona-Warnstufe Gelb gerutscht. Es ist die einzige Kommune in Rheinland-Pfalz mit Warnstufe Gelb – alle anderen liegen darüber. Auch im Kreis Südwestpfalz ist die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich gesunken. Der Kreis befindet sich mit einem Wert von 46,4 wieder in der Corona-Warnstufe Orange. Gestern lag die Inzidenz im Kreis Südwestpfalz noch bei 66,4. Der Landkreis hat bereits gestern Corona-Lockerungen erlassen, beispielsweise wurde die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben. Auch im Donnersbergkreis und in Pirmasens sind die Inzidenzen gesunken. Die Stadt und der Kreis befinden sich aber immer noch in der Warnstufe Rot – genau wie Stadt und Kreis Kaiserslautern.

+++ Einzelhändler legen vorerst keinen Einspruch ein +++

14:00 Uhr

Die Einzelhändler in Pirmasens werden vorerst keine Beschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Neustadt einlegen, dass der Handel in der Stadt weiterhin nur eingeschränkt stattfinden darf. Das Gericht hatte einen Eilantrag einer Boutique-Betreiberin abgelehnt. Nach Angaben von Einzelhandelssprecher Erich Weiss rechnet man damit, dass aufgrund der sich verschärfenden Pandemielage bald deutschlandweit strengere Corona-Regeln eingeführt werden. Die Einzelhändler in Pirmasens seien sich einig, dass man zunächst abwarten wolle, wie sich die Lage entwickle. Seit Mitte März greift in Pirmasens die sogenannte Corona-Notbremse – Geschäfte dürfen seitdem nur Terminshopping anbieten.

+++ Arbeiten Prostituierte trotz Corona in Pirmasens? +++

12:10 Uhr

Das Ordnungsamt Pirmasens ermittelt nach Angaben der Stadt wegen des Verdachts der illegalen Prostitution. Es gebe Hinweise, dass Prostituierte trotz Corona-Pandemie arbeiten.

+++ Pirmasens kritisiert Aufrechterhaltung der Einschränkungen im Einzelhandel +++

9:00 Uhr

Die Stadt Pirmasens kritisiert die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Neustadt, die coronabedingten Einschränkungen des Pirmasenser Einzelhandels aufrecht zu erhalten. In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es: "Im benachbarten Saarland sind Einzelhandelsgeschäfte aufgrund eines Beschlusses des Oberverwaltungsgerichts seit Wochen geöffnet, trotzdem habe das Bundesland eine der niedrigsten Inzidenzen in Deutschland und erlasse als Modellregion gerade weitere Lockerungen. Dies unterstreiche die Einschätzung der Stadtspitze, dass das Infektionsrisiko im Einzelhandel mit guten Hygienekonzepten eher gering und die Verhältnismäßigkeit der langen Schließungen fraglich sei." Die Stadt Pirmasens hat bereits signalisiert, dass sie für eine Beschwerde des Einzelhandels beim OVG Verständnis hätte.

+++ Ausgangssperre in Pirmasens bleibt bestehen +++

7:40 Uhr

Nachdem der Kreis Südwestpfalz die Corona-Regeln gelockert hat, gab es bei der Polizei Pirmasens nach eigenen Angaben mehrere Nachfragen wegen der bestehenden nächtlichen Ausgangssperre im Stadtgebiet. Wie Stadt und Polizei mitteilen, gilt die Ausgangssperre in Pirmasens weiterhin - mindestens bis zum 11. April. Im Kreis Südwestpfalz ist die nächtliche Ausgangssperre mittlerweile aufgehoben, weil der Inzidienzwert in den vergangenen sieben Tagen unter 100 gelegen hat.

Dienstag (6. April)

+++ FCK-Spieler positiv auf Corona getestet +++

18:25 Uhr

Am Montag wurde ein Spieler des 1. FC Kaiserslautern positiv auf das Coronavirus getestet. Das gab der Verein am Dienstagnachmittag bekannt. Das Nachholspiel gegen Zwickau am Mittwoch findet dennoch statt.

+++ Reaktionen auf Öffnung im Saarland +++

18:00 Uhr

Ein Stück weit Normalität, das winkt seit heute im Saarland. Das ganze Bundesland ist Modellregion für Corona-Lockerungen. Das gefällt aber nicht jedem. Das sagen die Bürgermeister von Waldmohr und Homburg.

+++ Besuchsverbot in Nardini Klinikum Zweibrücken verlängert +++

17:40 Uhr

Das Besuchsverbot im Nardini Klinikum in Zweibrücken wurde erneut verlängert. Nach Angaben einer Sprecherin hätte es eigentlich am Mittwoch aufgehoben werden sollen. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens habe sich das Krankenhaus aber dazu entschlossen, das Besuchsverbot bis Freitag auszudehnen. Das Klinikum lässt nur kurzzeitige Besuche für Eltern minderjähriger Patienten, für rechtliche Betreuer oder für Angehörige von Sterbenden zu.

+++ Einschränkungen im Einzelhandel in Pirmasens von Gericht bestätigt +++

16:35 Uhr

Die coronabedingten Einschränkungen des Pirmasenser Einzelhandels bleiben vorerst bestehen. Das hat das Verwaltungsgericht in Neustadt entschieden. Seit Mitte März greift die sogenannte Corona-Notbremse in Pirmasens. Das Land hatte die Stadt dazu gezwungen, per Allgemeinverfügung strengere Regeln einzuführen, weil die Inzidenz dauerhaft zu hoch war. Momentan ist deshalb in Pirmasens nur das sogenannte Terminshopping erlaubt. Eine Pirmasenser Einzelhändlerin hatte vor dem Verwaltungsgericht per Eilantrag Widerspruch gegen die Allgemeinverfügung eingelegt. Nach Angaben des Gerichts ist das Vorgehen jedoch rechtlich zulässig – auch wenn die Stadt Pirmasens vom Land dazu gezwungen wurde, die Corona-Regeln in Pirmasens zu verschärfen. Die strengeren Regeln dürften erst aufgehoben werden, wenn die Inzidenz an sieben Tagen in Folge unter 100 gelegen habe. Das sei bislang noch nicht der Fall.

+++ Strengere Corona-Regeln in Kaiserslautern +++

15:10 Uhr

Ab Donnerstag gelten in Kaiserslautern wieder strengere Corona-Regeln. Grund ist der Inzidenzwert von mehr als 50 an mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen. Gemäß der heute beschlossenen Allgemeinverfügung dürfen Einzelhändler dann nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung ihren Laden öffnen. Proben und Auftritte im Kulturbereich sind verboten, beim Sport gelten wieder strengere Regeln. Damit steht auch fest, dass Kaiserslautern vorerst keine Modellkommune werden kann. Voraussetzung dafür wäre eine Inzidenz unter 50. Die Stadt hatte am vergangenen Dienstag eine Bewerbung beim Land eingereicht.

+++ Kreis Südwestpfalz lockert Corona-Maßnahmen +++

15:00 Uhr

Nach gut zweieinhalb Wochen Notbremse lockert der Kreis Südwestpfalz wieder die Corona-Maßnahmen. Nach Angaben eines Sprechers treten die Lockerungen sofort in Kraft.

+++ Saarland öffnet als Corona-Modellregion +++

10:00 Uhr

Das Saarland wird ab heute zur Modellregion für einen anderen Kurs in der Corona-Pandemie. Im rheinland-pfälzischen Nachbarland öffnen Außengastronomie, Kinos, Theater, Fitnessstudios und Tennishallen.

+++ Schärfere Corona-Regeln in Kaiserslautern? +++

06:30 Uhr

In Kaiserslautern könnte es wieder schärfere Corona-Maßnahmen geben. Grund ist der Inzidenzwert. Dieser könnte nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes heute den dritten Tag hintereinander die Marke von 50 überschreiten. Dann müsste die Stadt strengere Regeln veranlassen, zum Beispiel dass in Geschäften nur noch mit einem Termin eingekauft werden darf.