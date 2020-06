per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz beginnen gezielte Corona-Tests bei Mitarbeitern in der Fleischbranche. Davon betroffen sind insgesamt sechs Unternehmen, in denen geschlachtet oder Fleisch verarbeitet wird.

Rund um den Schlachthof Simon in Wittlich haben die von der rheinland-pfälzischen Landesregierung angeordneten Reihentests am Montag begonnen. Simon ist laut Ministerium der größte Schlachthof in Rheinland-Pfalz. Zuerst würden die Mitarbeiter des Fleischhygieneamtes getestet, sagte der Sprecher der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich.

Am Dienstag und Donnerstag seien Testungen von rund 600 Mitarbeitern des Schlachtbetriebs geplant. Am Mittwoch und Freitag sollten zudem Fleischklassifizierer, Fahrer und Reinigungspersonal Abstriche in der Corona-Teststation abgeben. Insgesamt gebe es rund 700 Testungen.

Corona-Tests auch bei Sutter in Gau-Bickelheim

Wie das Gesundheitsministerium dem SWR mitteilte, werden die Mitarbeiter der Firma Sutter im rheinhessischen Gau-Bickelheim ab Montag getestet. Sutter ist laut Ministerium der größte fleischverarbeitende Betrieb in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben der Verwaltung des Kreises Mainz-Bingen arbeiten dort rund 1.200 Mitarbeiter.

Der Kreis geht allerdings nicht davon aus, dass es positive Corona-Tests geben wird. Bei Begehungen in den vergangenen Wochen seien die Corona-Abstandsregeln eingehalten worden. Zudem seien die Arbeiter in Sutter-eigenen Appartments untergebracht und nicht in Massenunterkünften.

Auch kleinere Betriebe werden getestet

Die weiteren Betriebe, bei denen die Mitarbeiter auf das Coronavirus getestet werden, beschäftigen den Angaben zufolge zwischen 20 und 100 Mitarbeiter. Darunter sind ein Schlachthof in Zweibrücken und ein Zerlegebetrieb in Weilerbach im Kreis Kaiserslautern. Wann die Tests dort durchgeführt werden, ist noch nicht bekannt.

Hintergrund der Corona-Tests in Rheinland-Pfalz sind mehrere Corona-Ausbrüche in der Fleischbranche: Beim Fleischverarbeiter Tönnies in Nordrhein-Westfalen und auch in anderen Schlachtbetrieben hatte es unter Werkvertrags-Arbeitern mehr als 1.000 Corona-Infektionen gegeben.