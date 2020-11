Am Wochenende werden in Rheinland-Pfalz deutlich weniger Corona-Tests durchgeführt als an Wochentagen. Doch es gibt auch hierzulande Testmöglichkeiten.

Eine interaktive Karte der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz gibt Auskunft über Einrichtungen, die Menschen am Wochenende auf das Coronavirus testen. Darunter finden sich Arztpraxen, Corona-Ambulanzen und Labore. Für einen Test muss man einen Termin vereinbaren und außerdem seine Versichertenkarte mitbringen. Hier ein Überblick:

Bad Ems: Corona-Ambulanz im Hausarztzentrum, offen samstags und sonntags jeweils von 8 bis 12 Uhr

Bad Kreuznach: Praxis Dr. Duddy Teka Sumadiwiria, offen samstags und sonntags jeweils von 10 bis 12 Uhr

Berg (Kreis Germersheim): Praxis Dr. Andreas Wehefritz, offen samstags von 9 bis 12 Uhr

Bingen: Praxis Dr. Georg Hoffmann, offen samstags von 10 bis 10:30 Uhr

Daun: Corona-Ambulanz Vulkaneifel, offen samstags und sonntags, jeweils von 9 bis 14 Uhr

Hettenleidelheim (Kreis Bad Dürkheim): Praxis Dr. Achim Raabe und Christine E. Blattner, offen samstags von 11:30 bis 12:30 Uhr

Koblenz-Oberwerth: Corona-Ambulanz, offen samstags von 9 bis 13 Uhr

Ludwigshafen: Corona-Ambulanz des Klinikums Ludwigshafen, offen samstags und sonntags, jeweils von 8 bis 18 Uhr

Mainz: MVZ Labor Dr. Kirkamm, offen samstags von 8:30 bis 11:30 Uhr

Münchweiler (Kreis Südwestpfalz): Praxis Dr. Torsten Buchheit, offen samstags und sonntags, Termin nach Vereinbarung

Trier: Praxis Dr. Monika Parth und Karin Gutmann-Feisthauer, offen samstags von 9 bis 12 Uhr

Worms: Praxis Dr. Manuela-Brigitte Hanisch, offen samstags und sonntags bei Bedarf

Hochbetrieb bei Bioscientia - auch am Wochenende

Auf das Coronavirus testen lassen kann man sich am Wochenende auch beim Labordienstleister Bioscientia im rheinhessischen Ingelheim. Geöffnet ist die Teststation dort samstags von 8 bis 12 Uhr. Allerdings hatte Bioscientia unlängst über eine Testflut geklagt, weshalb das Unternehmen nicht mehr garantieren könne, dass Ergebnisse innerhalb von 48 Stunden zur Verfügung stünden.

Auch einige Fieberambulanzen haben geöffnet

Testen lassen kann man sich am Wochenende auch in einigen Fieberambulanzen im Land. Betroffene müssen sich vorab unter der Hotline 0800 99 00 400 anmelden. Außerdem benötigen sie eine ärztliche Bescheinigung oder Überweisung. Zu den Ambulanzen, die am Wochenende Tests anbieten, zählen:

Bitburg: Fieberambulanz, offen sonntags von 10 bis 18 Uhr

Gemmerich (Rhein-Lahn-Kreis): Fieberambulanz, offen samstags von 8 bis 14 Uhr

Landau: Corona-Teststation, offen samstags von 10 bis 16 Uhr; die Stadt bittet darum, die Station vorzugsweise mit dem Auto anzufahren

Drei Testzentren am Frankfurter Flughafen

Für Menschen aus Rheinhessen dürfte auch die Möglichkeit interessant sein, sich am Frankfurter Flughafen testen zu lassen. Dort gibt es gleich drei Teststationen: Eine wird vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betrieben und testet Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Geöffnet ist das Zentrum samstags und sonntags jeweils von 5:30 bis 23:30 Uhr. Das DRK empfiehlt, sich vorher online zu registrieren.

Ansturm auf ein Corona-Test-Zentrum am Rhein-Main-Flughafen. dpa Bildfunk picture alliance / Bernd Kammerer

Auch das Unternehmen Centogene bietet am Airport Tests an. Das Angebot richtet sich sowohl an Reiserückkehrer als auch an abfliegende Passagiere und Besucher. Abstriche macht Centogene samstags und sonntags jeweils von 6 bis 19 Uhr. Der Betreiber fordert eine vorherige Registrierung.

Schließlich bietet auch das Medical Center des Flughafens am Samstag und Sonntag Corona-Tests an - jeweils von 7 bis 16 Uhr. Allerdings ist hier laut Flughafenbetreiber Fraport eine vorherige Anmeldung zwingend. Ansonsten könne kein Rachenabstrich durchgeführt werden, heißt es.