Kaum Testverweigerer an Schulen in Rheinland-Pfalz

Nach den Herbstferien hat die Schule wieder begonnen und zum Alltag gehört weiter, dass sich die Schülerinnen und Schüler selbst auf das Coronavirus testen. Weitgehend ist das inzwischen ein eingespielter Vorgang, doch was geschieht, wenn Kinder den Test verweigern?

In Rheinland-Pfalz sind nach Angaben des Bildungsministeriums nur wenige Einzelfälle bekannt, in denen Schülerinnen oder Schüler nicht bereit sind, an den Corona-Selbsttests teilzunehmen. Eine genaue Zahl und auch die Gründe hierfür seien nicht bekannt, teilte ein Ministeriumssprecher dem SWR mit.

Diese Schülerinnen und Schüler erhielten ein angepasstes pädagogisches Angebot für die Arbeit zu Hause, so der Sprecher. Sie müssten entsprechende Leistungsnachweise erbringen. Die Schulpflicht bleibe auch in diesem Fall bestehen. Ohne negativen Test ist ein Schulbesuch nicht möglich. Von der Testpflicht befreit ist nur, wer vollständig geimpft oder genesen und ohne Symptome ist.

Kein Homeschooling wie im Wechselunterricht

Welches Angebot die Kinder erhalten, die sich nicht testen lassen, hänge von den technischen und organisatorischen Möglichkeiten der jeweiligen Schule ab. Ein kompletter, gleichwertiger Fernunterricht wie zu Zeiten des Homeschoolings sei mit Blick auf die zusätzliche Arbeitsbelastung der Lehrkräfte nicht umsetzbar, heißt es vom Ministerium.

Die aktuellen Regeln nach den Herbstferien sehen vor, dass in Präsenz unterrichtet wird, zur Sicherheit aller mit zwei Corona-Schnelltests pro Woche. Doch das gilt nur direkt nach den Ferien. Mit diesen Tests solle ein Einschleppen von Corona durch Reiserückkehrer vermieden werden, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Zwei Wochen nach den Herbstferien wird dann ab 8. November nur noch einmal pro Woche getestet.

Lehrkraft verweigerte Test - Fall inzwischen geklärt

Die Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz sind weitestgehend geimpft. Sie hatten im Frühjahr ein prioritäres Impfangebot erhalten. Aktuell ist dem Ministerium der Fall einer Lehrkraft bekannt, die zunächst darauf bestand, ohne Teilnahme an einem Test Unterricht zu erteilen. Dieser Fall sei inzwischen geklärt und die Lehrkraft nehme wieder an den Testungen teil, so der Sprecher gegenüber dem SWR. Es handele sich um den einzigen derartigen Fall unter mehr als 40.000 Lehrkräften im Land.

2,85 Millionen Tests im laufenden Schuljahr

Im laufenden Schuljahr wurden bis zum 15. Oktober in Rheinland-Pfalz insgesamt rund 2,85 Millionen Tests von Schülerinnen und Schülern durchgeführt, bei insgesamt rund 522.000 Schülerinnen und Schülern an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen.

Davon waren 1.603 positiv, von denen wiederum 763 durch einen PCR-Test als positiv bestätigt wurden. In der Statistik fehlen nach Angaben des Ministeriums die Schülerinnen und Schüler, die in der besagten Woche krankheitsbedingt nicht im Unterricht waren sowie Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, die zu diesem Zeitpunkt keine Berufsschule hatten. Sie werden dann in aller Regel in ihren Betrieben getestet.

Sind auch andere Testnachweise als der Selbsttest in der Schule erlaubt? Die Testpflicht ist grundsätzlich als Selbsttest in der Schule zu erfüllen. Der Nachweis an den von der Schule festgelegten Testtagen kann aber auch erbracht werden durch eine qualifizierte Selbstauskunft der Eltern oder Erziehungsberechtigten über das negative Ergebnis eines unter ihrer Aufsicht zuhause durchgeführten zugelassenen Tests. Darüber hinaus können auch andere Testnachweise (Nachweise von Teststellen oder Ärzten) vorgelegt werden, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können. Für alle Testnachweise gilt, dass sie zum Zeitpunkt der Vorlage in der Schule nicht älter als 24 Stunden sein dürfen.



Kein Schulbesuch mit Erkältungssymptomen

Auch geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler dürfen die Schule nicht besuchen, wenn sie Erkältungsymptome zeigen. Das besagt der aktuelle Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz . Erst wenn sie mindestens 24 Stunden symptomfrei sind (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten), dürfen sie wieder in die Schule kommen. Zur Wiederzulassung des Besuchs muss kein negativer Virusnachweis und auch kein ärztliches Attest vorgelegt werden.

Doch ob es sich nur um einen leichten Schnupfen handelt oder tatsächlich schon um eine schwerere Erkältung lässt sich auf den ersten Blick oft schwer sagen. Komme ein Schüler mit Symptomen zur Schule werde grundsätzlich vor Ort und individuell entschieden, heißt es vom Ministerium.

Im Zweifelsfall rate man da zur Vorsicht. Die Symptome einer Erkältung seien bei Covid-19 ähnlich und auch Geimpfte könnten sich mit Corona infizieren und die Infektion weitergeben. Ein versäumter Unterrichtstag wiege nicht so schwer, wie der Eintrag einer Corona-Infektion in eine Schule.