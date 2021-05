Die neue, die 21. Corona-Bekämpfungsverordnung, tritt am Freitag in Kraft. Sie sieht für Regionen mit niedriger Inzidenz Lockerungen etwa in Gastronomie und Tourismus vor. Auch der Alkoholgenuss im Freien ist dann wieder möglich.

Die Inzidenz sinkt landesweit, die Anzahl der geimpften Menschen steigt: Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat vor Pfingsten deshalb in der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung weitere Lockerungen angekündigt. Alkoholkonsum im Freien wieder erlaubt Ab Freitag darf in der Öffentlichkeit wieder Alkohol getrunken werden. Ausnahme ist der öffentliche Personennahverkehr. In Bus und Bahn darf weiterhin kein Alkohol getrunken werden. Darüber hinaus regelt die neue Verordnung vor allem die bereits angekündigten Lockerungen. In Regionen mit einer stabilen Inzidenz unter 100 sind Kultur- und Sportveranstaltungen im Freien mit 100 Zuschauern möglich - mit Test, Abstand und fest zugewiesenen Plätzen. Inzidenz unter 50: Kinos und Restaurants dürfen öffnen Gruppensport draußen ist mit bis zu fünf Menschen aus maximal fünf Haushalten erlaubt. In Regionen mit einer Inzidenz unter 50 können Restaurants und Kulturbetriebe wie Kinos unter Auflagen auch innen öffnen, ebenso Spielhallen oder Spielbanken. Ausflugsschiffe dürfen Gäste bei einer Inzidenz unter 100 draußen auf Deck empfangen, bei einer Inzidenz unter 50 auch im Innenbereich - jeweils unter Einhaltung der gängigen Corona-Auflagen. Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog. Wie geht es jetzt weiter? Weitere Lockerungen sollen, so kündigte es die Landesregierung bereits am 12. Mai an, vor Fronleichnam (2. Juni) in Kraft treten. Bei einer Inzidenz über 100 in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt greifen wieder die schärferen Regeln der Bundesnotbremse.