Schüler in RLP werden ab Montag häufiger getestet

In Rheinland-Pfalz gelten ab dem 31. Januar neue Quarantäneregeln in Schulen und Kitas. Zudem soll in den Schulen drei statt bisher zweimal pro Woche getestet werden.

Bei einem Corona-Fall in der Schule muss nur noch der betroffene Schüler für zehn Tage in Quarantäne. Das hat das Kabinett heute entschieden. Alle anderen Schülerinnen und Schüler der Klasse müssen sich an fünf Tagen hintereinander testen. Sie können aber - vorausgesetzt sie haben ein negatives Ergebnis - weiter am Präsenzunterricht teilnehmen.

Bisher mussten alle Schüler, die im Umkreis von zwei Metern neben einem Betroffenen saßen, ebenfalls in Quarantäne.

Quarantäneregeln an Kitas in RLP angepasst

Bei einem Corona-Fall in einer rheinland-pfälzischen Kita muss ab dem 31. Januar die ganze Gruppe nach Hause. Alle Kinder müssen einen Schnelltest in einem offiziellen Testzentrum machen. Nicht-Infizierte können bereits am nächsten Tag wieder in die Kita.

Bislang mussten sich laut Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung alle Kinder und Fachkräfte innerhalb der "Betreuungskohorte", in der die Infektion auftrat, absondern. Sie konnten sich erst am fünften Tag nach dem letzten Kontakt mit der infizierten Person durch einen negativen PCR- oder PoC-Antigentests freitesten.

Gesundheitsminister beraten über Tests und Quarantäne

Bereits am Montag hatte die Bund-Länder-Runde beschlossen, dass sich auch Beschäftigten in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe künftig nach sieben Tagen mittels zertifiziertem Schnelltest freitesten können. Ein PCR-Test ist nicht mehr nötig. Damit gelten für diese Gruppe nun die gleichen Absonderungsregeln wie für alle anderen Personen.

Was neue Regelungen fürs Testen und die Kontaktnachverfolgung anbelangt, wurden bei der Bund-Länder-Runde am Montag keine abschließenden Beschlüsse gefasst. Dazu soll nach dem Willen der Bundesregierung und der Länderchefs nun die Gesundheitsministerkonferenz Details ausarbeiten.

Dreyer bezweifelt Sinn der Kontakterfassung in Gastronomie

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) äußerte am Montag Zweifel, ob es in der gegenwärtigen Situation noch sinnvoll ist, Freizeiteinrichtungen oder Gastronomie zum Erheben von Kontaktdaten zu verpflichten.

Auch in Rheinland-Pfalz haben die Gesundheitsämter aufgrund der gewaltigen Fallzahlen vielerorts die Kontaktnachverfolgung eingestellt, auch die Infizierten werden vielfach nicht mehr kontaktiert. Es mache keinen Sinn, die Daten zu sammeln, wenn niemand sie mehr zur Eindämmung der Pandemie nutze, sagte die Ministerpräsidentin.