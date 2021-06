Die Sommerferien in Rheinland-Pfalz stehen vor der Tür. Die Coronazahlen sind niedrig, die Reisebeschränkungen in einigen europäischen Ländern gelockert. Einem kleinen Urlaub steht eigentlich nichts im Weg. Was tun, wenn man genau in dieser Zeit einen Termin in einem Impfzentrum bekommen hat?

Wer nach langer Wartezeit endlich den Bescheid über einen Termin im Impfzentrum bekommt, freut sich natürlich erst einmal, hat aber vielleicht auch eine Urlaubsreise gebucht. Liegt der Termin für die Erstimpfung genau in diesem Zeitraum, muss der gesamte Impfprozess, also Erst- und Zweitimpfung abgesagt werden. Die Betroffenen müssen sich vollkommen neu für eine Corona-Schutzimpfung registrieren. Der Nachteil: Man landet in der Impf-Warteschlange wieder ganz am Ende.

Wer die Erstimpfung im Impfzentrum schon bekommen hat, die Zweitimpfung aber nicht wahrnehmen kann, weil er im Urlaub ist, sollte den Termin auf jeden Fall absagen. Er steht dann wieder anderen zur Verfügung. Eine Verschiebung des Zweittermins im Impfzentrum ist nur aus wichtigen persönlichen Gründen, wie Krankheit oder Quarantäne, möglich. Eine Urlaubsreise zählt nicht dazu. Nach Angaben des Gesundheitsministerium wäre es zu kompliziert, zehntausende Zweittermine zu verschieben. Damit sei erheblicher Organisationsaufwand verbunden, der nur in Einzelfällen zu bewältigen sei.

Die Betroffenen können versuchen, die Zweitimpfung von ihrem Hausarzt zu bekommen. Dazu muss man den Termin aber frühzeitig vereinbaren, damit die empfohlene Frist zwischen Erst- und Zweitimpfung eingehalten wird.

Einen Termin in einem Impfzentrum am Urlaubsort in Deutschland zu vereinbaren, ist nicht möglich. Es gilt das Wohnortprinzip. Das heißt: Die Impfstoffzuweisung bemisst sich am Einwohnerschlüssel. Die einzelnen Impfzentren in den Bundesländern bekommen Impfstoffmengen entsprechend ihrer Einwohnerzahl zugeteilt. Und da Impfstoffe noch überall knapp sind, wird er für die eigene Bevölkerung benötigt. Eine Vernetzung der Impfzentren innerhalb Deutschlands gibt es nicht.

Grundsätzlich muss sich jede und jeder Impfwillige dort impfen lassen, wo der eigene Wohnsitz ist. Es gibt aber Ausnahmen.

Diese dürften aber selten auf Touristen zutreffen. So kann man sich beispielsweise in Frankreich impfen lassen, wenn man in der französischen Krankenversicherung versichert ist. Trisan, ein Trinationales Kompetenzentrum für grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich, informiert auf seiner Internetseite über Impfmöglichkeiten in der Schweiz und Frankreich.

Es gibt Reiseveranstalter, die sogenannte "Gesundheitsreisen" ins Ausland anbieten, um sich dort gegen Corona impfen zu lassen. Bei einem norwegischen Reiseveranstalter kann man beispielsweise eine Reise nach Russland buchen und sich dort mit dem russischen Corona-Impfstoff Sputnik V impfen lassen. Kommt es zu Komplikationen durch die Impfung, sind die Betroffenen aber auf sich allein gestellt.

Auch in Italien gab es zuletzt Überlegungen, Touristen mit Impfangeboten ins Land zu locken.

Wer das Glück hat, einen Impftermin bei einem niedergelassenen Arzt in Deutschland ergattert zu haben, kann versuchen, die Impftermine mit dem Arzt abzusprechen. Aber auch die Ärzte haben wenig Spielraum, weil sie immer noch zu wenig Impfstoff geliefert bekommen. Sie müssen genau kalkulieren und auch an ihre einmal geimpften Patienten denken, die noch eine Zweitimpfung brauchen.