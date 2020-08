In Rheinland-Pfalz gibt es nach dem Schulbeginn am Montag einige Corona-Fälle an Schulen. Betroffen sind unter anderem Schulen in Trier, Montabaur und Worms.

Nach Angaben der Kreisverwaltung Trier-Saarburg gibt es an zwei Schulen in Trier Corona-Fälle: am Friedrich-Wilhelm Gymnasium und an der Grundschule am Dom. Die Schüler und Lehrer der betroffenen Klassen würden nun getestet und müssten für zwei Wochen in Quarantäne. Außerhalb des Klassenraums gilt die Maskenpflicht. Daher sind weitere Klassen von den Maßnahmen vorerst nicht betroffen.

Infizierte Schülerin war in den Ferien in Risikogebiet

An einer Schule in Montabaur (Westerwaldkreis) gibt es ebenfalls einen Corona-Fall. Eine Schülerin des Mons-Tabor-Gymnasiums sei nach dem ersten Schultag positiv getestet worden. Nach Angaben der Schule hat sie in den Ferien ihre Familie in einem Risikogebiet besucht. Nach ihrer Rückkehr hatte sich die Schülerin der Jahrgangsstufe 13 demnach auf das Coronavirus testen lassen. Da der Test negativ ausgefallen war, sei sie am ersten Schultag in die Schule gekommen. Allerdings hatte das Gesundheitsamt des Westerwaldkreises wie bei allen Reiserückkehrern aus Risikogebieten routinemäßig nach sieben Tagen einen zweiten Test gemacht.

Dieser fiel positiv aus. Das Ergebnis habe sie erst nach ihrem ersten Schultag erhalten. Daraufhin seien alle Kontaktpersonen an der Schule ermittelt worden. Nach Angaben der Schule befinden sich aktuell etwa 60 Schüler und Lehrkräfte in Quarantäne. Die übrigen an der Schule verbliebenen Schüler müssten in den kommenden zwei Wochen Masken tragen, so die Schulleitung.

In Worms Corona-Fälle an Kitas und in Schule

Auch aus Worms sowie dem Landkreis Alzey-Worms werden Corona-Fälle gemeldet. Betroffen sind dort nach Angaben des Gesundheitsamts eine Schule sowie zwei Kindergärten.

Bundesweit steigt seit Tagen die Zahl der Neuinfektionen - seit Dienstag sind es mehr als 1.500 bestätigte neue Fälle. Das ist der höchste Wert seit mehr als drei Monaten. Dieser Trend zeigt sich auch in Rheinland-Pfalz. Am Mittwoch wurden 105 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.