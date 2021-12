Das gilt an den Universitäten in Rheinland-Pfalz

An den Hochschulen und Unis in Rheinland-Pfalz finden die Vorlesungen seit diesem Wintersemester wieder vor Ort statt - nach drei coronabedingten digitalen Semestern. Eine Übersicht über die Hochschulen im Land mit aktuellen Infos.

Für die meisten Studenten und Studentinnen in Rheinland-Pfalz ist die Lage durch die Corona-Pandemie sehr herausfordernd und unsicher. Viele Studienanfänger haben ihre Universitäten erst im dritten Semester tatsächlich von innen kennengelernt. Lehrveranstaltungen und Prüfungen finden weiterhin unter veränderten Bedingungen statt - aber seit Oktober 2021 erstmals seit Beginn der Pandemie zumindest größtenteils in Präsenz. Bisher halten die Hochschulen auch an den Präsenzveranstaltungen fest, trotz hoher Inzidenz im Winter. Die Regeln ähneln sich, werden aber teilweise strenger ausgelegt, als es die aktuell gültige Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes vorsieht.

Das gilt an den Hochschulen

Die Lehre an der TH Bingen findet im Wintersemester in der Regel in Präsenz statt. Nur in Einzelfällen weichen die Lehrenden der Hochschule noch auf Online-Formate aus. In Lehrveranstaltungen vor Ort gilt für alle Anwesenden die 3G-Regel, deren Einhaltung auch überprüft wird. Außerdem wird ein Sitzplan geführt. Bei Krankheitsanzeichen sollen die Studierenden zu Hause bleiben. Innerhalb von Gebäuden gilt bei einem Abstand unter 1,5 Metern Maskenpflicht - genauso wie auch in der Bibliothek, in der sich maximal fünf Personen aufhalten dürfen (eine Höchstpersonenzahl von 10 liegt nach Angaben der Universität im Ermessen der Bibliotheksleitung).

An der Hochschule Kaiserslautern gilt die 3G-Regel. Als Testnachweis sind Schnelltests zulässig, die durch geschultes Personal durchgeführt wurden - also keine Selbsttests! Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Sowohl Impf- als auch Testzertifikate müssen maschinenlesbar sein, also einen QR-Code zum Einscannen besitzen. Auch die bestehenden Hygieneregeln bleiben erhalten: So gilt in allen Gebäuden weiterhin medizinische Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP2-Maske). Diese erlischt in Lehrveranstaltungen und bei Prüfungen auch nicht am Sitzplatz (erlaubte Ausnahme ist das Abnehmen der Maske für die jeweils vortragende Person bei einem Mindestabstand von drei Metern). Lehrveranstaltungen müssen außerdem mit einer Sitzordnung im sogenannten Schachbrettmuster abgehalten werden.

In der Technischen Universität Kaiserslautern wird in Präsenz gelehrt. Der Krisenstab evaluiere regelmäßig eine eventuelle Umstellung auf ein digitales Semester in Abhängigkeit der weiteren Entwicklungen, teilt die Universität mit. Bei allen Präsenzveranstaltungen gilt angesichts der aktuellen Lage neben der 3G-Regelung seit dem 26. November durchgängig die Maskenpflicht (unabhängig der Wahrung des Abstandsgebots). Diese Regelung geht über die 28. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes hinaus und stellt eine interne zusätzliche Sicherheitsmaßnahme der TU dar. Entsprechend der Verordnung gilt neben Lehrveranstaltungen auch bei Prüfungen die 3G-Regelung. Bei allen Sonderveranstaltungen in Innenräumen sowie bei Sonderveranstaltungen im Freien mit festen Sitzplätzen gilt sogar die 2G-Regelung.

Sowohl der Campus in Koblenz als auch der in Landau und die Gebäude der Universität sind seit dem 18. Oktober wieder geöffnet. Ein Zutrittsverbot gilt für Menschen mit Symptomen einer Atemwegserkrankung und deutlicher Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens. Für Präsenz-Lehrveranstaltungen auf dem Campus gilt die "3G-Regel" für Lehrende und Studierende. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz oder eines Atemschutzes (OP- oder FFP2-Masken) ist in geschlossenen Gebäuden und während Veranstaltungen verpflichtend.

Die Hochschule Mainz nimmt je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens einen bestimmten "Betriebszustand" im Sinne eines Ampelsystems ein. Bei "rot" wird die Hochschule geschlossen, bei "orange" findet der Grundbetrieb statt (Lehre in Kleingruppen, Präsenzveranstaltungen genehmigungspflichtig), bei "gelb" ist der Präsenzbetrieb eingeschränkt (hybride Lehre, vereinfachtes Genehmigungsverfahren) - und bei "grün" geht es zurück in den Regelbetrieb. Derzeit (Stand: 2. Dezember 2021) gilt "gelb".

Für das Betreten der Hochschul-Gebäude gilt die 3G-Regel. Studierende müssen am Eingang der Gebäude ihren jeweiligen Status nachweisen. Kontrollen werden durch das Personal einer Sicherheitsfirma durchgeführt. Um Studierenden die Überprüfungen beim Betreten der Hochschule zu erleichtern, können sie auch über eine Hochschulvignette ihren Status nachweisen. In allen Gebäuden gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder einer Maske mit einer höheren Schutzstufe. Die Maskenpflicht entfällt nur für Lehrende und vortragende Studierende, sofern ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Lehrveranstaltung eingehalten wird. Für Studierende entfällt in Lehrveranstaltungen die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern.

Auf dem gesamten Campus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gilt die 3G-Regel. Der Nachweis erfolgt mit einem entsprechenden Zertifikat (akzeptiert wird für getestete Personen ein zertifizierter negativer PoC-Antigen-Test, der nicht älter sein darf als 24 Stunden und von geschultem Persona durchgeführt werden sein muss). Ein Sicherheitsdienst prüft in Stichproben die Einhaltung der 3G-Regel. Außerdem gilt Maskenpflicht in allen Gebäuden, also auch in Lehrveranstaltungen (medizinische oder FFP2 Maske). Ausnahmen gibt es etwa für Vortragende, sie können ihre Masken bei einem Mindestabstand von zwei Metern abnehmen.

Die Universität Mainz betont, die Planung stehe angesichts der bisherigen Erfahrungen aus der Pandemie unter Vorbehalt: Das Semester könne nicht (vollständig) in Präsenz stattfinden, etwa, wenn ein neuer Lockdown notwendig werden sollte.

An der Universität Trier finden im Wintersemester nach Angaben der Uni vier von fünf Lehrveranstaltungen in Präsenz statt, in erster Linie Übungen, Proseminare, Seminare, Lektürekurse, Praktika und Laborkurse. Vorlesungen werden überwiegend digital angeboten. An der Uni gibt es mit "Beyond Covid" ein Gesprächsangebot von Studierenden für Studierende: Es richtet sich an Personen der Uni, die durch die Rückkehr in das Campusleben verunsichert sind und sich mit ihren Sorgen und Problemen alleine fühlen.

In Lehrveranstaltungen gilt die 3G-Regel: Nicht geimpfte Personen müssen dabei einen maximal 24 Stunden alten Testnachweis erbringen. Anerkannt werden nur Antigentests einer zugelassenen Teststation oder ein PCR-Test. Selbsttests, die zuhause durchgeführt werden, können nicht anerkannt werden. Es besteht auch keine Möglichkeit, einen Test unter Aufsicht an der Universität vorzunehmen. Personen, die aus nachweisbaren Gründen nicht geimpft werden können, haben die Möglichkeit, kostenlos eine Teststation auf dem Campus der Universität in Anspruch zu nehmen. Personen ohne Nachweis werden auf kostenpflichtige Testmöglichkeiten außerhalb der Universität verwiesen.

Es finden stichprobenartige Überprüfungen des 3G-Status statt. Den Lehrenden wird empfohlen, die Studierenden in ihren Veranstaltungen zu überprüfen. In Lehrveranstaltungen werden auch Maßnahmen zur Kontaktnachverfolgung durchgeführt. In den Veranstaltungsräumen gilt Maskenpflicht am Sitzplatz nur in den Räumen, in denen die Abstände nicht eingehalten werden können.

Die Hochschule Worms ist mit dem Wintersemester zum Präsenzbetrieb zurückgekehrt: Die Lehre auf dem Campus findet statt. Ein vollständiges paralleles Angebot von Präsenz- und Onlineveranstaltungen gibt es nicht. Um das Studium auf dem Campus zu ermöglichen, müssen sich Studierende und Lehrende an die 3G-Regel sowie die Maskenpflicht in allen Gebäuden und auch während der Vorlesungen halten. Auf dem Außengelände des Campus kann bei Einhaltung der Abstandsregel auf das Tragen der Maske verzichtet werden. Alle Lehrräume verfügen über Plexiglaswände oder einen Spuckschutz, so dass die Lehrenden die Maske während der Vorlesung ablegen können.

Leider sei der Verlauf der Pandemiesituation im Winter "weiterhin unvorhersehbar" und müsse bei Veränderungen neu bewertet werden, so die Hochschule. Sofern Änderungen notwendig werden, würden die Studierenden rechtzeitig per Email und im Internet darüber informiert.