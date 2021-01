In Rheinland-Pfalz soll erstmals im größeren Stil das Erbgut von Coronaviren ausgelesen werden, um Mutationen zu erkennen. Das bestätigte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium dem SWR.

Derzeit werde daran gearbeitet, die Untersuchungsmethode zu etablieren, hieß es. Das sogenannte Sequenzieren dient dazu, Virus-Mutationen zu erkennen. Veränderte Coronaviren aus Großbritannien oder Südafrika gelten zum Beispiel als deutlich ansteckender. Bisher wurde in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern kaum sequenziert. Die Bundesregierung will das ändern und Geld bereitstellen.

Einrichtungen in Ingelheim, Mainz und Koblenz

Laut rheinland-pfälzischem Gesundheitsministerium werden derzeit an drei Orten im Land Untersuchungsmöglichkeiten geschaffen - an der Unimedizin Mainz, bei Bioscientia in Ingelheim und beim Medizinischen Versorgungszentrum Koblenz-Mittelrhein. Bislang sei die Sequenzierung des Coronavirus in Rheinland-Pfalz keine etablierte Routinemethode, so das Ministerium.

Was passiert bei einer Sequenzierung? Bei einer Sequenzierung werden Corona-Testproben systematisch auf Mutationen - also auf Veränderungen - untersucht. Während in Deutschland nur etwa jeder 900. positive Corona-Test so einer Analyse unterzogen wird, geschieht das in Großbritannien mit etwa jedem 20. Test. Deshalb gibt es dort genauere Zahlen zum Ausmaß der Verbreitung von Virusmutationen. In Großbritannien sind die Infektionszahlen zuletzt explodiert (Quelle: AFP).

Noch keine Mutationen aus Großbritannien im Land entdeckt

Grundsätzlich bestehe die Möglichkeit für alle Bundesländer, bei Bedarf an einer Spezialuntersuchung - wie der Sequenzierung - auf das nationale Referenzzentrum an der Berliner Charité zurückzugreifen. In wenigen Fällen sei davon zuletzt bereits Gebrauch gemacht worden, so das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium. Ergebnisse lägen noch nicht vor. Bisher seien in Rheinland-Pfalz keine Corona-Mutationen aus Großbritannien oder Südafrika nachgewiesen worden.