Bei Veranstaltungen in Stadien und in Hallen sind in Rheinland-Pfalz ab Samstag unter bestimmten Voraussetzungen wieder mehr Zuschauer erlaubt. Das geht aus einer aktualisierten Corona-Verordnung hervor, die die Landesregierung am Freitag verabschiedet hat.

Demnach dürfen Stadien und Hallen mit bis zu 20 Prozent ihrer jeweiligen Kapazität mit Zuschauern besetzt werden. In ein Stadion mit 30.000 festen Plätzen dürfen demzufolge bis zu 6.000 Zuschauer. Bisher waren nur halb so viele Zuschauer erlaubt. Den Wert hat das Land um 10 Prozent nach oben gesetzt, weil sich die Bundesländer Anfang der Woche auf höhere Zahlen verständigt hatten. Regelung greift nur im Einzelfall Die Regelung gilt zum Beispiel für Sportveranstaltungen oder Konzerte. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium betont, dass es sich um eine Ausnahmeregelung handele, der die jeweils zuständige Kreis- oder Stadtverwaltung zustimmen müsse. Grundsätzlich seien bei Innenveranstaltungen weiterhin höchstens 250, bei Außenveranstaltungen höchstens 500 Besucher erlaubt. Voraussetzungen für eine Nutzung der Ausnahmeregelung sind nach Aussage des Gesundheitsministerium, dass kein auffälliges Infektionsgeschehen besteht und die Infrastruktur die Einhaltung des Abstandsgebotes ermöglicht. Der Fall muss außerdem begründet und erlaubt werden.